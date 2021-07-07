7 yıldır çivi çakılmıyordu! Son ihale yapıldı, 290 milyon TL’ye mal olacak

Yaklaşık 290 milyon TL'nin üzerinde bir harcamayla tamamlanması planlanan, Akkent Hz. Abdullah Camii'nin temeli, dönemin Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin'in de katıldığı törenle 9 Aralık 2012'de atıldı.

Şahinbey Belediyesi'nin AKP'li Başkanı Mehmet Tahmazoğlu törende, “Sayın Başbakanımız (Cumhurbaşkanı Erdoğan) bu konuda talimat verdi. Akkent Hz. Abdullah Camii buraya çok yakışacak” demişti. Kamuoyunun gündemine ilk olarak ruhsatsız olması ve çalışan işçilerin sigortasının yapılmamasıyla gelen caminin müteahhidi Edecan İnşaat'ın Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Selim Ener, FETÖ operasyonu kapsamında gözaltına alındı. Ener’in başka bir şirket üzerinden yurtdışına usulsüz para transferi yaptığı gerekçesiyle tutuklanınca, Erdoğan’ın talimatıyla başlayan cami inşaatı 7 yıl çivi dahi çakılamadan durdu.

YEDİ YIL ÇİVİ ÇAKILMADI

Edecan İnşaat'ın yarım bırakması nedeniyle inşaat yıllarca korumasız olarak bekletildiği için aşınmaya uğradı. Caminin tamamlanması için güçlendirilmesi gündeme geldi ve iş teklif edilen İnşaat Mühendisi Korkut Küçükcan, incelemelerde bulunurken, 14 Kasım 2019'da caminin iskelesi çöktü. Küçükcan'ın cansız bedenine 34 saat sonra ulaşılabildi. Bunun üzerine, Korkut Küçükcan'ın, tedbirsizlik ve ihmal nedeniyle yaşamını yitirdiğini ileri süren ailesi, hukuk mücadelesi başlattı.

BAŞKANA SORUŞTURMA İZNİ VERİLMEDİ

Konuyla ilgili olarak Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından inceleme başlatıldı. İnceleme doğrultusunda, İTÜ, ODTÜ ve Üsküdar Üniversitesi tarafından üç ayrı bilirkişi raporu hazırlandı. Bu raporlarda, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ile belediyenin Şehircilik ve İmar Müdürü Ayşe Fatma Topuz'un da aralarında bulunduğu bazı görevliler hakkında asli kusurlu oldukları yolunda görüş belirtildi.

Bunun üzerine Cumhuriyet Savcılığı, İçişleri Bakanlığı'ndan adı geçen kişiler hakkında soruşturma izni istedi. Ancak, İçişleri Bakanlığı kendi müfettişleri tarafından hazırlanan raporu gerekçe göstererek Belediye Başkanı Tahmazoğlu ile İmar ve Şehircilik Müdürü Ayşe Fatma Topuz dışındaki kişilere soruşturma izni verdi. Bu karara ailenin yanı sıra, soruşturmayı sürdüren Cumhuriyet Savcısı Muhammet Hilal de Danıştay nezdinde itiraz etti. Savcı Hilal, Başkan Tahmazoğlu ve Ayşe Fatma Topuz hakkında da soruşturma izni verilmesini talep etti. Ancak, Küçükcan'ın yaşamını yitirmesinin üzerinden 20 ay, Danıştay'dan izin istenmesinin üzerinden ise 5 ayı aşkın süre geçmesine rağmen izin verilmediği için dava açılamadı.

İKİ İHALEYLE 275 MİLYON TL

Bu arada Şahinbey Belediyesi'nin caminin kaba inşaatının tamamlanması için 7 Nisan 2020'de, pandemi koşullarına rağmen açtığı ihaleyi 30 milyon TL bedelle Abdurahman Şirin inşaat kazandı. Edecan İnşaat'ın da yaklaşık 15 milyon harcama yaptığı caminin kaba inşaatı böylece 45 milyon TL harcanarak tamamlandı. Belediye, bu kez de 2 Haziran 2021'de ‘Akkent Mahallesi Camii ve Külliyesi İnce İmalatlar İkmal İnşaatı ve Çevre Düzenlemesi Yapım İşi' adı altında yeni bir ihale düzenledi. Bu ihaleyi de BİKTAŞ Yapı A.Ş, 244 milyon 444 bin TL muhammen bedelle kazandı. Bu ihaleyle caminin tamamen bitirilmesinin hedeflendiği açıklandı.

KEŞKE ADALET DE İHALE HIZINDA YERİNİ BULSA

Aynı anda 15 bin 500 kişinin namaz kılabileceği, Türkiye'nin Çamlıca Camii'nden sonra en büyük camisi olacağı belirtilen Akkent Hz. Abdullah Camii'ne pandemi döneminde yaklaşık 275 milyon TL ödenek ayrılması tepkiyle karşılandı.

CHP Şahinbey Belediye Meclis Üyesi Uğur Kalkan, tepkisini, “Ülkemizin en saygın mühendislerinden Korkut Küçükcan'a mezar olan Akkent Camii'ndeki ihaleler tam gaz devam ediyor. En son ihalenin bedeli 244 milyon 444 bin TL. Orada hayatını kaybeden mühendisin anısı için ve mahkeme sonucunu beklemek gerekirken, tam da AKP'nin tasarruf tedbirlerini açıkladığı dönemde ihale yapılıyor. Korkut Küçükcan'ın hayatını kaybedişinin üzerinden 20 ay geçmiş olmasına rağmen, maalesef ailesi ve sevenleri adalet aramaya devam ediyor” sözleriyle dile getirdi.

DAHA MÜTEVAZİ BİR CAMİ YAPILMALI

AKP'li Şahinbey Belediyesi'nin iki ayrı ihaleyle camiye yaklaşık 275 milyon TL harcamasını eleştiren İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Gaziantep Şube Başkanı Gökhan Çeliktürk ise, yapılan tüm incelemelerin Korkut Küçükcan'ın ihmal nedeniyle öldüğüne işaret ettiğini belirterek, henüz olayla ilgili dava dahi açılmamışken ihaleyle milyonlarca lira ödenek ayrılmasını eleştirdi. Çeliktürk, “Camiyi yıkıp yenisini mi yapacaklar acaba? 244 milyon 440 bin TL bu kriz döneminde yüksek geldi bana. Korkut Küçükcan'ın hayatını kaybetmesine neden olanların da adaletin karşısına aynı hızla çıkarılmasını bekliyoruz. Cami, açıklanan rakamlara göre, en az 290 milyon TL'ye mal olacak. Hele bu pandemi döneminde böyle bir kaynağın harcanması kabul edilir gibi değil. Belli bir aşamaya gelmiş, yapılacaksa yapılsın. Ama, insanların evlerine ekmek götürmekte zorlandığı bir dönemde daha mütevazi bir cami yapılmalı” dedi.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI ÖRTBAS ETMEYE ÇALIŞIYOR

Küçükcan Ailesi'nin Avukatı Dilek Helvacı ise, olayın üzerinden 20 ay geçmesine rağmen dava dahi açılamamasının adalet adına üzüntü verici olduğunu belirtti. Helvacı şunları söyledi:

* Bu konuda uzman üç üniversitenin yetkin kişilerince hazırlanan bilirkişi raporlarında Belediye Başkanı ve İmar ve Şehircilik Şube Müdürü'nün de olayda ihmalinin bulunduğu yolunda görüş belirtilirken, İçişleri Bakanlığı bu kişilere soruşturma izni vermiyor.

* Olayda yaşamını yitiren Korkut Küçükcan'ın baretinin olmadığı ileri sürülerek kusurlu gösterilmeye çalışılıyor. Oysa, görgü tanıkları baretinin olduğunu söylüyor.

* Hem başında berat olsa bile tonlarca betona karşı kendisini korur muydu? Soruşturma savcısı bile bu duruma itiraz ederek Danıştay'dan soruşturma izni talep etti. Adaletin biran önce tecelli etmesi için yetkilileri göreve davet ediyoruz.

PANDEMİDE YARDIMDA BULUNDUK

Akkent Hz. Abdullah Camii'nin Edecan İnşaat tarafından yapılmasının planlandığını ve 15 milyon TL harcandıktan sonra, söz konusu firmanın FETÖ bağlantıları nedeniyle inşaatı yarıda bıraktığını belirten Şahinbey Belediyesi'nin AKP'li Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ise, “Biz belediye olarak pandemi döneminde halkımızın yanında olduk. Binlerce kişiye ayni ve nakdi yardımda bulunduk. Valiliğimiz üzerinden 50 bin tablet dağıttık. Okullar tatile girdiğinde her öğrencimize spor ayakkabısı hediye ettik. Bunların da göz ardı edilmemesi lazım” dedi.

MİLLETVEKİLİ: CAMİ DÜŞMANLIĞININ PARÇASI OLMAYIN

Bu arada, Akkent Cami inşaatı ihalesine destek veren AKP Gaziantep Milletvekili Ali Şahin, bir vatandaşın 30 milyon TL bedelli kaba inşaat ihalesinin açıklanmasından sonra sosyal medya hesabından “Ülkemin bağışa ihtiyacı var iken bu zorlu günde cami yapma sevdası niye. Para var ise cumhurbaşkanımızın dediği yerlere bağış yapılsın” paylaşımına cevap vermiş ve “Samimiyetinize inanıyorum. Ancak, Korkut kardeşimizin vefatı üzerinden Gazi şehrimizde yürütülmek istenen cami düşmanlığının farkında olmadan bir parçası olmanızı asla istemem. Bu beni ve eminim ki Korkut kardeşimizin manevi şahsiyetini de üzer” paylaşımı yapmıştı.