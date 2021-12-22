8 ilde okullar tatil edildi

Yurdun büyük bir bölümünde etkili olan kar yağışı eğitimi de engelledi. Perşembe günü birçok ilde okullar tatil edildi. İşte yüz yüze eğitime ara verilen iller...

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Zonguldak’ta 2 gündür devam eden kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kent merkezi ve ilçeler ile köylerde etkili olan kar yağışı yüksek kesimler 1 metreyi buldu.

Zonguldak Valiliği’nden yapılan açıklamada il genelindeki ve orta dereceli okullar ile Milli Eğitim Bakanlığına bağlı tüm eğitim kurumları, perşembe günü için 1 gün tatil edildi. Kamuda çalışan hamile ve engellilerin de izinli sayılacağı bildirildi.

HAKKARİ

Çukurca Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada Çukurca ilçesine bağlı Çığlı ve Akkaya köylerinde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 22 Aralık Çarşamba günü eğitim-öğretime 1 gün süre ile ara verildiği belirtildi.

Şemdinli ilçesinde de olumsuz hava şartları hayatı olumsuz etkilerken, kar yağışı nedeniyle öğleden sonra eğitime ara verildi.

DİYARBAKIR

Kulp ilçesinde dün akşam saatlerinden aralıklarla etkili olan yağış nedeniyle kar kalınlığı ilçe merkezinde 10 santimetreye, yüksek kesimlerde ise 30-40 santimetreye ulaştı.

Yoğun kar yağışı nedeniyle bazı köy yoları ve Kulp-Muş karayolu ulaşıma kapandı. İlçe merkezinde kar lastiği ve zinciri bulunmayan araçların yolda ilerlemesi güçleşirken, Kulp İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü de 1 gün süreyle eğitime ara verildiğini açıkladı.

ARDAHAN

Ardahan'ın Posof ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı hayatı felce uğrattı. Kar yağışı nedeniyle okullar tatil edilirken, çok sayıda yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

KASTAMONU

Kastamonu’nun Küre ve İnebolu ilçelerinde yoğun kar yağışı yaşanıyor. Kar yağışı sonrasında İlçe Kaymakamlıkları tarafından yapılan yazılı açıklamalar ile yüz yüze eğitime 23 Aralık Perşembe günü ara verildiği duyuruldu.

Küre Kaymakamlığından konuyla ilgili yapılan açıklamada “Kar yağışının neden olabileceği olumsuzluklar ve iş güvenliği nedeniyle Yatılı Bölge Okulu haricinde Küre Anadolu Lisesi, Cumhuriyet İlkokulu, Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu ve Küre Çok Programlı Lisesi öğrencileri için 23 Aralık Perşembe günü yüz yüze eğitime ara verilmiştir” ifadelerine yer verildi.

İnebolu Kaymakamlığından yapılan açıklamada ise , “İlçemizdeki kar yağışı ve olumsuz hava nedeniyle 23 Aralık Perşembe günü lise ve yaygın eğitim kurumları hariç tüm okullarımızda eğitim öğretime 1 gün ara verilmiştir” denildi.

BARTIN

Bartın'da devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle yarın yüz yüze eğitime ara verildi. Uzaktan eğitimin ise devam edeceği duyuruldu.

Bartın Valiliğinden yapılan açıklamada, “Yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ilimiz genelindeki tüm ilk ve orta dereceli okullarda (özel eğitim ve özel öğretim kurumları dahil) 23.12.2021 günü yüz yüze eğitim ve öğretime 1 gün süre ile ara verilmiştir. Eğitim öğretim uzaktan devam edecektir.“ denildi. Ayrıca engelli ve hamile olan kamu çalışanlarının aynı tarihte 1 gün süre ile izinli sayılacakları bildirildi.

ARTVİN

Artvin merkez ve Murgul ilçesinde yoğun kar nedeniyle eğitime bugünün ardından yarın da 1 gün süreyle ara verildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Artvin’in bazı bölgelerindeki yoğun kar yağışı nedeniyle il merkezi Borçka ve Murgul ilçesinde tüm sınıflarda, Şavşat ilçesine bağlı Meydancık köyünde, eğitime bir gün süreyle ara verildiği belirtildi. Açıklamada, bu yerleşim yerlerinde, engelli veya hamile kamu çalışanlarının da bir gün izinli sayılmasına karar verildiği de kaydedildi.

TRABZON

Trabzon’da yarın il merkezi dahil toplam 10 ilçede kar yağışı nedeniyle eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verildi.

Trabzon Valiliği’nden konuyla ilgili yapılan açıklamada “İlimiz genelinde devam eden kar yağışı nedeniyle 23 Aralık 2021 Perşembe günü Akçaabat, Beşikdüzü, Çarşıbaşı, Düzköy, Hayrat, Maçka, Ortahisar, Şalpazarı, Tonya ve Vakfıkebir ilçelerimizde bir gün süreyle eğitime ara verilmesine, engelli ve hamile olan kamu görevlilerinin idari izinli sayılmasına; Araklı, Arsin, Çaykara, Dernekpazarı, Köprübaşı, Of, Sürmene ve Yomra ilçelerimizde ise sadece taşımalı eğitime 1 gün ara verilmesine karar verilmiştir” denildi.

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