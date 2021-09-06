80 yaşındaki emekli böyle isyan etti: 12-13 uçağı ne ediyorsun ben burada ölüyorum ölüyor

Mersin'de Toroslar ilçesinde yaşayan emeklilik ve yaşlılık aylığı ile geçinmeye çalışan 80 yaşındaki vatandaş, "12-13 tane uçağı ne ediyon ben burada ölüyorum ölüyor. Ben garibanım, 80 yaşındayım. 4-5 tane maaş alanlar var" diye isyan etti.

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CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Toroslar ilçesinde emekli aylığı ve yaşlılık aylığı ile geçinmeye çalışan bir vatandaşın sorunlarını dinledi.

“12-13 UÇAĞI NE EDİYON?”

830 lira yaşlılık aylığı aldığını belirten 80 yaşındaki emekli vatandaş, “12-13 tane uçağı ne ediyon ben burada ölüyorum ölüyor” diye isyan etti.

“BEN 80 YAŞINDA GARİBANIM, 4-5 TANE MAAŞ ALANLAR VAR”

“Ben garibanım, 80 yaşındayım” diyen vatandaş, “4-5 tane maaş alanlar var” yakınmasında bulundu.

“40 LİRA ÜSTÜNDE HARCAMA YAPMIYORUM”

Asgari ücretin altında emekli aylığı almaktan şikayet eden başka bir vatandaş ise, “İdare ederek ay başını getiriyoruz. 20-30-40 lira harcamalarda yukarı çıkmıyorum. Asgari ücret dengesinde para verilmesi lazım” dedi.