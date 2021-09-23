86 yaşındaki nineye 1 fidan için 10 ay hapis cezası

Sinop’u Boyabat ilçesinde bir köyde boş araziye dikilen 30 fidandan 6’sının koparılması davalık oldu. Muhtar ve köylü bir kadını karşı karşıya getiren davada, suçlamayı kabul etmeyen 86 yaşındaki kadın, 10 ay hapis cezasına çarptırıldı. Hükmün açıklanması ertelendi.

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Olay, 27 Nisan günü Boyabat ilçesi Çarşak köyündeki tapusuz araziye Boyabat İlçe Özel İdare Müdürlüğü'nün kararı doğrultusunda 30 adet fidanın dikilmesiyle başladı.

Bundan 2 gün sonra araziye gidildiğinde ise 6 adet fidanın kökten söküldüğü ve diplerindeki ahşap kazıkların sökülmüş vaziyette olduğu görüldü.

Çarnak Köyü Muhtarı Uysal Baş tanık beyanlarına göre, köylülerden 86 yaşındaki Hamide Akman hakkında suç duyurusunda bulundu.

Davanın yargılaması Boyabat Asliye Ceza Mahkemesinde yapıldı.

6 adet fidanı sökmekle suçlanan Hamide Akman, olaydan birkaç gün önce hayvanlarının girip eğdiği fidanları düzeltmek için bahçeye gittiğini, fideleri düzeltirken fotoğrafının çekildiğini, fideleri sökmediğini ve zarar vermediğini, yaşı gereği de bu eylemi gerçekleştirmeye imkan olmadığını belirterek suçlamayı kabul etmedi.

Davada muhtarın oğlu Ünal Baş ve Mustafa Çelikel isimli bir vatandaş tanıklık ederek Hamide Akman'ın 1 adet fidanı sökerken gördüklerini, diğer fidanları kimin söktüğünü görmediklerini anlattı.

Dava dosyasında 29 Nisan günü Akman'ın fidan dikili alana doğru yürüdüğü, kamera açısından çıktığı ve 3 dakika sonra tekrar ikametine döndüğü görüntülerde yer aldı.

Dava sonucu ‘mala zarar verme’ suçunu işlediği sabit olarak karar verilen Hamide Akman hakkında “Dikili ağaç, fidan veya bağ çubuğuna varar verme” hakkındaki TCK'nın 152/1-c maddesi ve hafifletici sebepler ile 1/6 oranında indirim yapılarak 10 ay hapis cezasına çarptırıldı. Sanık hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ve hükmün açıklanması ertelendiğinden 5 yıl süreyle denetim altında bulundurulmasına karar verildi.(İHA)