97 kişinin yargılandığı Boğaziçi davası başladı

Boğaziçi Üniversitesi’ne rektör atanan Melih Bulu’ya karşı yapılan protestolarda gözaltına alınan ve haklarında 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan 97 kişinin yargılanması başladı. Duruşmanın birinci oturumunda savunma yapanlardan bazıları otobüsten indiklerinde bazıları ise parkta otururken polis tarafından darp edilerek gözaltına alındıklarını söyledi. Duruşma, yarın devam etmek üzere ertelendi.

Fahrettin ÖZTÜRK

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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör atanan ve birkaç ay sonra görevden alınan Melih Bulu'yu protestolar kapsamında 1 Şubat 2021 tarihinde yapılacak olan basın açıklamasına giden toplamda 108 kişi gözaltına alınmıştı.

97 KİŞİ HAKKINDA 3 YILA KADAR HAPİS İSTENDİ

Gözaltına alınan 108 kişi hakkında soruşturma başlatılmış ve aralarında basın mensubu ve avukatların da bulunduğu 97 kişi hakkında, ‘toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet' suçundan bir buçuk yıldan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

İstanbul 32. Asliye Ceza Mahkemesindeki dava, salonun küçük olması sebebiyle, 27. Ağır Ceza Mahkemesi salonunda yapıldı. Duruşmada, tutuksuz yargılanan 50’ye yakın öğrenci ile avukatları hazır bulundu.

DARP EDİLEREK GÖZALTINA ALINDIKLARINI SÖYLEDİLER

Mahkemede savunma yapan öğrenciler, haklarındaki suçlamaları kabul etmedi. Öğrenciler, basın açıklaması çağrısını sosyal medyadan gördüklerini, açıklamanın yapılacağı yere giderken otobüsten indiklerinde veya parkta oturdukları sırada etraflarının polis tarafından sarılarak ve darp edilerek gözaltına alındıklarını ifade ettiler.

Savunma yapan öğrenciler, yargılanması gerekenlerin kendileri olmadıklarını, kendilerine şiddet uygulayan polislerin yargılanması gerektiğini beyan ederek beraat talep ettiler.

DURUŞMA YARINA ERTELENDİ

Savunmaların tamamlanmamış olması gerekçesiyle ara karar kurmayan mahkeme, duruşmayı yarın saat 10:00'da devam etmek üzere erteledi.

“SALDIRGAN POLİTİKALARIYLA BİZİ YILDIRMAYA ÇALIŞANLAR AYNI İNAT VE DAYANIŞMAYLA KARŞILAŞTI”

Duruşma öncesi Çağlayan’da bulunan İstanbul Adliyesi önünde Boğaziçili öğrenciler adına basın açıklaması okuyan Şevin Ulusoy şöyle konuştu:

* 1 Şubat’ta, Güney kampüs polis tarafından abluka altına alınmış, Etiler ve Bebek'te toplanan arkadaşlarımızla birlikte Güney kampüs önünde 108 ve kampüs içinde 51 olmak üzere 159 arkadaşımız gözaltına alınmıştı. Birçok arkadaşımız yerlerde sürüklenerek gözaltı araçlarına götürülmüş, işkenceye maruz kalmıştı.

* Direnişin ilk gününden beri aynı saldırgan politikalarıyla bizi yıldırmaya çalışanlar, aynı inat ve dayanışmayla karşılaştılar. O gün aşağı bakmadık. Gözaltılar da tutuklamalar da direnenlerin dayanışmaya olan inancını yenemedi ki 4 Ocak’tan bu yana Boğaziçi Direnişi aynı kararlılıkla devam ediyor. Bizi yenemediklerini her gün daha kalabalık olduğumuzda gördüler, haklı ısrarımızı da gördüler, arkadaşlarımızı alacağız derken ki kararlılığımızda gördüler.

Basın açıklaması yapan öğrenciler, ‘Üniversiteler bizimdir. Bizimle özgürleşecek’, ‘Berke’ye, Perit’e özgürlük’ şeklinde sloganlar attı.

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