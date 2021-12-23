ABD’li diplomat olayında çift ‘check in’ detayı

İstanbul Havalimanı'nda Suriyeli Raed S.'nin Almanya’ya kaçak olarak gidebilmesi için kendi pasaportunu veren ve ABD'li diplomat olduğu belirtilen David Jack K. ve Raed S.'nin üzerinde bulunan pasaportların görüntüsü ve olayın ayrıntıları ortaya çıktı.

Habip ATAM

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İstanbul Havalimanında 11 Kasım'da yaşanan olayda, Suriye uyruklu Raed S., ABD'li David Jack K.'ya ait pasaportla Almanya'ya gitmek isterken gözaltına alındı. Raed S.'nin pasaportu, ABD'li diplomat olduğu ve Beyrut Başkonsolosluğu'nda çalıştığını söylediği David Jack K.'dan aldığını öne sürdü. David Jack K.'da havalimanında gözaltına alındı. Üzerinde ise zarf içerisinde 10 bin dolar ele geçirildi.

David Jack K. tutuklanırken, olayla ilgili detaylar ortaya çıktı. İddiaya göre Almanya'ya gitmek isteyen Suriyeli Raed S., İstanbul Havalimanı'na girdikten sonra, kendi ülkesine ait pasaportu ve Irak bileti ile havalimanı kontrol noktasından geçti.

Uluslararası arındırılmış bölgeye geçen Raed S., Almanya'ya gidecek uçağa binmek için son kontrol noktasından geçecekken, kendi pasaportu yerine, vize gerektirmediği için ABD'li David Jack K.'ya ait pasaportu gösterdi. Ancak, ‘çifte chekin’ konusunda eğitim alan görevliler durumu şüpheli buldu. Polise bilgi verilirken, Raed S. kaçmaya başladı. Polisin yakaladığı sırada şüphelinin kıyafetinin değişmiş olduğu fark edildi.

‘DİPLOMATİK PASAPORTUM VAR’

Güvenlik kameralarından yapılan incelemede, Suriyeli şüphelinin bir kişiyle buluştuğu ve karşılıklı olarak kıyafetlerini değiştirdikleri anlaşıldı. Bunun üzerine, sorgulanan Raed S., kıyafetlerini değiştirdiği kişinin, 10 bin dolar karşılığında pasaportu aldığı ABD'li David Jack K. olduğunu ifade etti. Polis David Jack K.'nın peşine düşerken, iddiaya göre, şüpheli polis noktasına giderek “Diplomatik pasaport sahibiyim ülkeme gideceğim” dedi.

ABD’Lİ DİPLOMAT TUTUKLANDI

Havalimanı ekipleri, ifade ve görüntüler üzerine David Jack K.'yı gözaltına aldı. Üzerinde arama yapılan şüphelinin zarf içerisinde 10 bin dolar para ve diplomatik pasaport ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen David Jack K. tutuklanırken Suriyeli şüpheli serbest bırakıldı.

ABD’DEN ‘DİPLOMAT DEĞİL’ AÇIKLAMASI

ABD Lübnan Başkonsolosluğu'nda diplomat olarak görev yaptığı belirtilen, David Jack K. ile ilgili ülkesinden de açıklama yapıldığı öğrenildi. ABD'li bakanlık sözcüsüne dayandırılan bir haberde yar alan açıklamada, “Bir ABD vatandaşının Türkiye’de gözaltına alındığını biliyoruz. Bu kişi ABD diplomatı değil. Gerekli konsolosluk hizmetlerini sağlıyoruz” denildi.

ABD'den olayla ilgili açıklama yapılırken şüphelinin diplomatik pasaportu da ortaya çıktı. Pasaport'ta doğum yeri Suriye olan şüphelinin, diplomatik pasaportunu 17 Mayıs 2021'de aldığı görülüyor.

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