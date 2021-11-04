Abdüllatif Şener’den AKP’lilere sert çıkış: Hırsızlar ordusuna döndünüz

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda AKP’nin kurucuları arasında yer alan CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener ile AKP'liler arasında 'dava' tartışması yaşandı. Abdüllatif Şener'in "Parlamentonun üzerinde güç yoktur" demesi üzerine Bakan Varank, Şener için, "Bizim medeniyet değerlerimize yabancılaştı" ifadesini kullandı. Sert tepki gösteren Şener, "Parti ile davanın ne ilgisi var? Hırsızlar ordusuna döndünüz! Hırsızlar ordusuna!" ifadelerini kullandı.

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AKP'nin kurucuları arasında yer alan CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener'in geçtiğimiz gün gerçekleşen TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’ndaki Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile tartışması sosyal medyada gündem oldu.

“KİMSEYİ PARLAMENTONUN ÜZERİNDE GÜÇ OLARAK GÖRMEYİN”

Abdüllatif Şener, AKP'lilere seslendiği konuşmasında, “Ne kadar yanlışı varsa, sayın cumhurbaşkanının, o yanlışların üzerine destan yazıyorsunuz. Böyle bir şey olmaz” diyerek ‘Viva Zapata' filminden örnekler verdi.

Şener, “Toplum ve bu parlamento güçlü olduğu takdirde ülke düzelir. Ama buranın güçlü olması demek kimseyi kendinin üzerinde güç olarak görmemesi demektir” ifadelerini kullandı.

“KILIÇDAROĞLU, ERDOĞAN’DAN DAHA İMANLI BİR ADAM”

Şener’in aynı konuşmasında, “Tayyip Erdoğan'ın çok saygı duyduğu, hürmet ettiği, değer verdiği, son zamanlara kadar sürekli görüştüğü bir zat-ı muhteremi bundan 5-6 ay evvel ziyaret etmiştim. Ayrılırken dedi ki, ‘Kemal Kılıçdaroğlu'na çok selamımı söyle, o Tayyip Erdoğan'dan daha imanlı bir adam” ifadeleriyle tartışmalar başladı.

BAKAN VARANK: ‘ÖLDÜRÜLME' İFADESİNİ ÖZELLİKLE SEÇTİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM

Abdüllatif Şener'in konuşması üzerine ise Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank şu konuşmayı yaptı:

*Abdüllatif Şener, bizim sayın Sayın Cumhurbaşkanımızı kutsallaştırdığımızla ilgili bir ifade kullandı. Çok çirkin bir kampanyanın döndüğü şu 2 günde…

*Sayın cumhurbaşkanımız ile ilgili hashtag'ler açıldı. Öldüğüyle ilgili, hasta olduğuyla ilgili ifadeler kullanıldı. Böyle bir ortamda Viva Zapata diye bir filmden bahsetti.

*Oradaki karakterin kasabanın ortasında öldürülmesinden bahsetti. Sayın Abdüllatif Şener'in bu ifadesinin özellikle seçildiğini düşünüyorum. Bizim inanç anlayışımızda hiçbir yaratılmış kutsallaştırılmaz.

*Sayın Abdüllatif Şener, siyaset arenasındaki yelpazede yer değiştirirken, kendi medeniyet değerlerine de başkalaşmış. Keşke peygamber efendimiz öldükten sonra Hz. Ömer ve Hz. Ebubekir arasındaki geçen hikayeyi hatırlasaydı…

“ABDÜLLATİF ŞENER BİZİM DEĞERLERİMİZE YABANCILAŞTI”

CHP sıralarından yükselen tepkiler üzerine Varank, Abdüllatif Şener ile ilgili olarak, “Bizimle siyaset yapmadı mı, bizim medeniyet değerlerimize yabancılaştı. Sayın cumhurbaşkanımızla siyaset yapıyoruz. Onun bu ülke için harcadığı emeğin farkındayız ve bütün çalışmalarımızda evet onu anıyoruz. Kendisi CHP'de siyaset yaptığı içtiği Sayın Kılıçdaroğlu ile adının anılmasını istemiyor olabilir. Ben de CHP'de siyaset yapsaydım asla Kılıçdaroğlu ile anılmak istemezdim” ifadelerini kullandı.

Abdüllatif Şener ise yaptığı konuşmada, “Tayyip Erdoğan belediye başkanı değilken ben milletvekiliydim, grup başkan vekiliydim. Tayyip Erdoğan milletvekili değilken ben maliye bakanıydım. Tayyip Erdoğan daha henüz kabineye girmeden önce ben Maliye Bakanlığı yapmış, başbakan yardımcılığı yapan biriydim. Parti kurulurken (AKP) kendisi dahi ‘Bizde lider partisi yoktur. Biz kadro partisiyiz, siyasi partiler kanununa göre genel başkan seçmen zorunda olduğumuzdan dolayı ben genel başkanım ama eşitler arasında birincilik gibi düşünün bunu' diye kendi ağzından söylemiştir. Bizi kendisi ile eşit görüyordu” dedi.

“HIRSIZLAR ORDUSUNA DÖNDÜNÜZ” DEDİ, TOPLANTI KARIŞTI

Bu sırada Abdüllatif Şener'in konuşması AKP sıralarından yükselen ‘Yol arkadaşını satan..' çıkışıyla bölündü.

Şener, “Davasını satan…Bir kadro davasını satmışsa onların peşinden gidenler davasını satmıştır. Dava parti değildir. Dava particilik değildir. Parti ile davanın ne ilgisi var? Hırsızlar ordusuna döndünüz! Hırsızlar ordusuna! Konuşup laf atıp durmayın!” çıkışında bulundu.

Şener'in sözlerinin üzerine plan ve bütçe komisyonu, çıkan tartışmalar nedeniyle bir süre yapılamadı.

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