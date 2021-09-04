Acı gerçeği aşevindeki yemek ortaya çıkardı

Antalya’da inşaat işçisi, arkadaşlarıyla birlikte kaldığı gecekonduda ölü olarak bulundu. İşçinin ölümü, aşevine öğle yemeğini almaya gelmeyince ortaya çıktı.

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Olay, Muratpaşa ilçesi Kızıltoprak Mahallesi 1394 sokak üzerinde bulunan tek katlı gecekonduda öğle saatlerinde yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, arkadaşları ile birlikte gecekonduda kalan Mehmet Güner (61), öğle yemeği için her zaman gittiği aş evine bugün gelmedi. Durumdan şüphelenen arkadaşları gecekonduya gelip kapıyı çalmasına rağmen açan olmadı.

HAREKETSİZ DURDUĞU FARK EDİLDİ

Bunun üzerine pencereye yönelen arkadaşları, içeride Mehmet Güner'in kaldığı odanın kapısına yaslanmış vaziyette hareketsiz durduğunu fark etti . Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Eve gelen sağlık ekipleri, Güner'in hayatını kaybettiğini tespit etti.

Kayseri'den 6 yıl önce Antalya'ya geldiği belirtilen inşaat işçisinin cenazesi, kesin ölüm nedeni belirlenmek üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. İHA

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