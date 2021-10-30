Acı haberi Davutoğlu duyurdu: Başımız sağ olsun

Bir süredir lösemiyle mücadele eden Gelecek Partisi Adana İl Yönetim Kurulu üyesi Emrah Keskin yaşamını yitirdi. Keskin, bugün son yolculuğuna uğurlandı. Gelecek Partisi lideri Davutoğlu da yaşamını yitiren parti üyesi için başsağlığı mesajı paylaştı.

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Lösemi teşhisi konulan ve bir süredir hastanede tedavi gören Gelecek Partisi Adana İl Yönetim Kurulu üyesi Emrah Keskin (35) geçtiğimiz gün yaşamını yitirdi.

TOPRAĞA VERİLDİ

Adana'nın Seyhan ilçesinde yaşayan Keskin'in cenazesi bugün Küçükoba mezarlığına defnedildi. Keskin'in cenazesine yakınlarının yanı sıra Gelecek Partisi üyeleri de katıldı.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da Keskin için başsağlığı mesajı paylaşarak üzüntüsünü ifade etti.

Davutoğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Başımız sağ olsun. Partimizin Adana İl Yönetim Kurulu Üyesi değerli dava arkadaşım Emrah Keskin’in vefatını büyük üzüntüyle öğrendim. Merhum kardeşimize Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine, tüm teşkilatımıza sabır ve başsağlığı dilerim. Ruhu şad, mekanı cennet olsun. “