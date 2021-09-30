Açık cezaevi izinleri uzatıldı! Açık cezaevi izinleri ne zaman sona eriyor?

Corona virüs salgını önlemleri kapsamında verilen açık cezaevi izinleri 30 Eylül'de sona eriyordu. Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından duyurulan tarihe göre açık cezaevi izinleri 30 Eylül'den itibaren 2 ay daha uzatıldı.

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Açık cezaevi izinleri geçtiğimiz aylarda yapılan açıklamayla 2 aylık uzatılmıştı ve bu uzatma işlemi sonrasında süreç 30 Eylül tarihinde sona eriyordu. Alınan karar doğrultusunda izin süresinin 2 ay daha uzatılması kararı çıktı.

AÇIK CEZAEVİ İZİNLERİ NE ZAMAN BİTECEK?

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından bir duyuru yayımlandı.

“5275 sayılı Kanun'un Geçici 9/5. maddesi uyarınca alınan Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün “27/09/2021 tarih ve 13588366-149-1220 sayılı yazıları ile COVID-19 pandemisine ilişkin salgın riskinin ortadan kalkmamış olması nedeniyle hükümlülere verilen COVID-19 izin sürelerinin 2 (iki) ay süre ile uzatılmasına” dair önerisi doğrultusunda açık ceza infaz kurumlarında bulunan veya açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlüler ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle cezalarının infazına karar verilen yükümlüler hakkındaki izin sürelerinin, 30 Eylül 2021 tarihinden itibaren 2 (iki) ay süreyle uzatılmasına karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”