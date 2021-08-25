‘Açıklanan ölümler, gerçek ölümlerin neredeyse yarısı’

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Pandemi Çalışma Grubu üyesi Güçlü Yaman, salgın verileriyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu ve Türkiye'e fazladan ölümlerin ancak yüzde 30'unun Covid-19 nedenli ölümlere dâhil edildiğinin, yüzde 70'inin ise açıklanmadığının altını çizdi.

Latif SANSÜR

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Türk Tabipleri Birliği (TTB) Pandemi Çalışma Grubunun haftada bir kez yayımladığı “Pandemide Merak Ettiklerimiz” programının 20'ncisine konuk olan Pandemi Çalışma Grubu üyesi Güçlü Yaman, açıklanan salgın verileriyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Türkiye'de özellikle pandemi sürecinde istatistiki verilerin düzenli bir şekilde toplanıp kamuoyuyla paylaşılmadığını söyleyen Yaman, Covid-19 nedenli ölümlerin bir kısmının kayda geçilmediğini söyledi. Yaman, 2020'nin ikinci yarısının, verilerin en fazla manipüle edildiği dönem olduğunu kaydetti, “Toplumdan saklanan veriler kamuoyunu rehavete sürükleyebiliyor ve salgının etkisini artırıyor” tespitinde bulundu.

MANİPÜLASYONA DİKKAT ÇEKTİ

Manipülasyon ve ölümler açısından 2020 yılına geri dönüldüğünü söyleyen Güçlü Yaman, “Salgınla ilgili verilerde ciddi bir manipülasyon var. Ölüm rakamlarında bu manipülasyonu daha net bir biçimde görebiliriz.Açıklanan ölümler, gerçek ölümlerin neredeyse yarısı.Haziran 2021'de resmî ölümlerle gerçek ölümler arasındaki farkın yeniden açıldığını gözlemleyebiliriz. Verilerin bize gösterdiği şey; Haziran 2021'de manipülasyon ve ölümler bakımından 2020 yılına geri döndüğümüz gerçeğidir” tespitlerini paylaştı.

“HER GÜN AÇIKLANAN ÖLÜM SAYILARI O GÜNÜ KAPSAMIYOR”

Yaman, Türkiye'de fazladan ölümlerin ancak yüzde 30'unun Covid-19 nedenli ölümlere dâhil edildiğinin, yüzde 70'inin ise açıklanmadığının altını çizdi. Resmî ölümlerin fazladan ölümlerden birkaç hafta sonra açıklandığını söyleyen Yaman, “Her gün televizyondan açıklanan ölüm sayıları, aslında o gün hayatını kaybeden insanları kapsamıyor. Bunlar en az iki ya da üç hafta önce hayatını kaybetmiş insanlar” dedi.

“HÜKÜMET SALGINI FIRSATA ÇEVİRİYOR”

İktidarın istatistiklerle oynamasının ardında hükümetin salgın yönetiminde kendini başarılı gösterme isteğinin yattığını söyleyen Yaman, “İktidar, salgın politikasını doğru yönetelim, hastalığın bulaşmasını engelleyelim, ölümleri azaltalım gibi bir düşünceden ziyade kendi imajını düzeltmeye ya da içki yasaklarında gördüğümüz gibi muhafazakâr politikalar için salgını fırsata çevirmeye çalışıyor” diye ekledi. Yaman, sözlerini bu anlayışın salgının etkilerini daha da artırdığını belirterek noktaladı.