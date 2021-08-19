Acılı babanın 10 yıllık adalet arayışı sürüyor

Antalya'da Rixos otelde staj yaparken, otelin havuzunda ölü bulunan 16 yaşındaki Burak Oğraş’ın babası Murat Oğraş, 10 yıldır adalet mücadelesi veriyor.

FAHRETTIN ÖZTÜRK

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Terör örgütü FETÖ soruşturmalarında adı geçen Fettah Tamince'nin sahibi olduğu Rixsos otelde 2011 yılında staj yaparken, otelin havuzunda ölü bulunan 16 yaşındaki Burak Oğraş'ın babası Murat Oğraş, 10 yıldır adalet mücadelesi veriyor.

“STAJININ BİTİMİNE 15 GÜN KALA OĞLUM KATLEDİLDİ”

Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi önünde basın açıklaması yapan Murat Oğraş, oğlunun, stajının bitimine 15 gün kala katledildiğini savundu. Oğraş, “Oğlum Burak, 10 yıl önce Tekirdağ Turizm Meslek Lisesi öğrencisiyken 5 aylık zorunlu staj sömürüsü altında Antalya'da bulunan Fettah Tamince'ye ait Rixos Otel'e staj yapması için gönderildi. 5 aylık stajının bitimine 15 gün kala oğlum katledildi.” dedi.

“KRİMİNAL ‘BU ÇOCUK ÖLDÜRÜLMÜŞTÜR' DİYE BİR RAPOR DÜZENLEDİ”

Dönemin emniyet müdürü ve asayiş şube müdürünün olayı ört pas etmeye çalıştığını ancak, verdiği mücadeleyle oğlunun dosyasının, şüpheli ölüm olarak kayıtlara geçtiğini ve halen ‘kasten öldürme' olarak davanın devam ettiğini belirten baba Oğraş, şöyle devam etti:

“Oğlumun dosyasının verildiği ilk savcı hiçbir dosyayı açmadan bir yıl sonra emekli oldu. İkinci savcı hiçbir şey yapmadan, olduğu gibi kriminale gönderdi. Kriminal, 6 aylık bir çalışmadan sonra ‘bu çocuk öldürülmüştür' diye bir rapor düzenledi. 2014 yılında 6 cinayet şüphelisi var dosyada, (bunun 4'ünü ben tespit ettim) dosyaya cinayet şüphelisi olarak dahil oldular. 9 buçuk yıl bu dosyaya bakan savcı, ikisi otel personeli 6 cinayet şüphelisi hakkında, görgü tanığı Varol'un beyanlarını, kriminal raporunun ısrarla üzerinde durduğu çelişkilere dair hiçbir şey yapmadan takipsizlik verdi”

“YETERLİ ŞÜPHENİN VARLIĞI MEVCUTTUR”

Baba Oğraş devamında, “Fakat bizim sürekli basında duyurmamız, onların üzerine gitmemiz, savcıyı rahatsız etti ve 2019 yılında kasım ayında kendi verdiği takipsizliği kaldırabilmek için adalet bakanlığına görüş bildirerek yazı yazdı. Yazısında ‘Yeterli şüphenin varlığı mevcuttur. Kamu yararına bu kişilerle ilgili takipsizliğin kaldırılması gerekmektedir' dedi. Fakat adalet bakanlığı dosyada Rixos ve Fettah Tamince'nin adı geçtiği için hiçbir gerekçe göstermeden bu şüphelilerle ilgili takipsizliği kaldırmadı” diye konuştu.

“DELİLLERİ KARARTIP OĞLUMUN CEP TELEFONUNU YOK ETTİLER”

Otel sahibi Fettah Tamince'nin, FETÖ ile irtibatlı olduğunu iddia eden Oğraş, “Aynı savcı geçen yıl baş şüpheli, aşçı Fedai Pusta'yı sorgulayarak, 5 Ağustos 2020 yılında ‘katillerden biri budur' diye nöbetçi mahkemeye sevk etti. Nöbetçi mahkeme, katil baş şüphelisini adli kontrolle toplum içine saldı.

Rixos'un sahibi Fettah Tamince'nin bizi yönetenlerle olan yakın ilişkilerinden dolayı savcı hiçbir şey yapamamakta. Hakimler hiçbir şey yapmamakta. Polis olay yerindeyken şüpheliler delilleri karartıp oğlumun cep telefonunu yok ettiler. Görgü tanığı var. Buna rağmen adalet 10 yıldır sağlanmamakta” ifadelerini kullandı.