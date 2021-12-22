Acıpayam Belediyesi’ne ait 44 adet iş yeri ihaleyle satılacak

Acıpayam Belediyesi'ne ait 44 adet iş yeri 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45. maddesine göre açık teklifle satılacak.

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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; İhale, 13 Ocak 2022 tarihinde Belediye Encümeni huzurunda yapılacak. İş yeri satış ihalesine ait şartnameyi edinmek ve ihaleyle ilgili bilgi almak isteyenlerin mesai saatleri içerisinde Belediye Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne müracaat etmeleri gerekmektedir.

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