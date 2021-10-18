Adalet Bakanı Gül: Yargı asla el uzatılacak bir yer değildir

Bir etkinlikte konuşan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Yargı asla el uzatılacak bir yer değildir. Türk Milleti’nin yargısı olan bu kuruma gözbebeğimiz gibi bakarak toplumun her kesimin nasıl bir beklentisi varsa bu bir yol haritası ortaya koyduk" dedi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Kayseri’de bulunan bir otelde düzenlenen Bölge Değerlendirme Toplantısı’na katılan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, herkesin en saygın bir şekilde muamele görmesinin en temel hakkı olduğunu vurguladı:

– Türk Milleti adına karar veren yargının Türk Milleti'nin her mensubuna ne olursa olsun düşüncesi, yaşam tarzı, siyasi felsefesine bakmadan herkesin en saygın bir şekilde muamele görmesi en temel hakkıdır. Bunu da elbette sizler yerine getiriyorsunuz. Adaletin kapısından dönen herkesin memnun bir şekilde dönmesini temin etmek gibi bir sorumluluk vardır.

– Göğsünüzde bir şeref madalyası gibi taşıdığınız bu onur ve bu duygu, meslek hayatınız boyunca her zaman sizlerle beraber ilerlemeli ve büyümelidir. Bu çerçevede bizler de çalışmalarımızı yoğun bir şekilde sürdürüyoruz. Bu yasama döneminde kanunlaşmasını ümit ettiğimiz coğrafi teminatın yine hayata geçmesiyle birlikte yargı bağımsızlığının daha da güçleneceğine inanıyoruz. Bu da yargı sistemimize çok önemli bir gelişme olarak karşımıza çıkacak bir düzenleme olarak çıkacaktır.

GECİKEN ADALET CAYDIRICI OLMA NİTELİĞİNİ YİTİRİR

– Her alanda olduğu gibi adalet alanında da zaman merhumu ve yönetimi oldukça değerlidir. Geç alınmış bir karar dosyayı sona erdirmiş olsa bile adaleti tecelli ettirmiş sayılmaz. Hatta bu karar doğru bile olsa geçen sürede o gidip gelişlerin, ertelemelerin, uzun ve kaygılı bekleyişlerin, psikolojik tahribatları onarmaya yetmeyecektir. Bunun için geç gelen adalet, adalet değildir diyoruz. Çünkü geciken adalet, caydırıcı olma niteliğini de yitirecektir. Mağdurun hakkına ulaşmasını anlamsız hale getirecektir.

TÜRK YARGISI TÜRK MİLLETİ ADINA KARAR VERİR

– Dolayısıyla makul sürede yargılanma hakkı, adil yargılama hakkının en önemli unsurlarından biridir. Bu sayede adalet hizmetlerinin kalitesini test edebiliriz. Türk yargısı Türk Milleti adına karar vermektedir. Türk Milleti'nin de yargıdan beklentisi; ‘Benim kararımı gecikmeden ver, mağduriyetimi gecikmeden gider ve verdiğin karar da adil bir karar olsun' diye çok net bir şekilde iki talebi vardır. Bu talebi de yerine getirecek olan elbette sizlersiniz, bu konuda da milletimizin beklentisini yerine getireceğinize inanıyoruz.

– Yargı milletin yargısıdır. Yargı asla el uzatılacak bir yer değildir. Türk Milleti'nin yargısı olan bu kuruma gözbebeğimiz gibi bakarak toplumun her kesimin nasıl bir beklentisi varsa bu bir yol haritası ortaya koyduk. Bu yol haritası da sizler için en önemli uygulama alanıdır. Sizlerin elinde en güzel hale geleceğine inanıyoruz. En iyi kanunu bile çıkarsanız, eğer uygulamanın seyrinde iyi bir hale gelmezse bu anlamsız olacaktır. Vasat bir düzenleme bile en iyi uygulayıcısının elinde bir şahesere dönüşebilir. Sizlerin de bu birikime sahip olduğunuza hiç şüphemiz yoktur.