Adalet Bakanı ‘yol’ sözü verdi, CHP’li vekil sert tepki gösterdi

CHP Aydın Milletvekili ve Adalet Komisyonu üyesi Süleyman Bülbül, Aydın ziyaretinde Nazilli Beydağ Ödemiş karayolu için söz veren Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ü “Adaleti tesis etmekten aciz, kendi işini yapamayan Adalet Bakanı Sayın Gül yolun genişletilmesinin sözünü vermiş. Yakında otoyol için bir söz de Sağlık Bakanlığı'ndan gelirse şaşırmamak lazım” sözleriyle eleştirdi.

Latif SANSÜR

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AKP Aydın İl Danışma Kurulu Toplantısına katılmak ve çeşitli ziyaretler yapmak üzere pazartesi günü Aydın'a gelen Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, 44 kilometrelik Ödemiş, Beydağ, Nazilli yolu için söz verdi.

CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, “Uzun yıllardır hemşehrilerimin kanayan yarası olan Beydağ-Ödemiş-Nazilli yolunu bir türlü tamamlamayan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı söz konusu yolla ilgili bir girişimde bulunmazken adaleti tesis etmekten aciz, kendi işini yapamayan Adalet Bakanı Sayın Gül yolun genişletilmesinin sözünü vermiş. Yakında otoyol için bir söz de Sağlık Bakanlığı’ndan gelirse şaşırmamak lazım” ifadelerini kullandı.

“2019 YILINDA SÖZ VERİLMİŞTİ”

2019 yılında dönemin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'a yönelttiği soru önergesine verdiği yanıtı hatırlatan Bülbül, “Soru önergeme verilen yanıtta, 2019 yılı yatırım programında yer aldığı ve programa göre projenin bitiş tarihinin 2021 olduğu belirtilmişti. Yine konuyla ilgili defalarca ‘müjde' adı altında AKP'li Aydın milletvekillerinin açıklamaları olmuştu. Anlaşılan o ki vatandaşa millet bahçesinden başka verecek bir şeyi kalmayan AKP iktidarı her sıkıştığında ‘müjde' diyerek gidişlerini geciktirmeye çalışıyorlar. Ama vatandaşın sizin müjdelerinize karnı tok” dedi.