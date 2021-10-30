Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi 5 öğretim üyesi alıyor

Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nin boş bulunan kadrolarına 5 öğretim üyesi alımı gerçekleştirecek.

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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile “Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Atanma ve Yükseltilme Kriterleri” hükümlerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

Adaylar başvuru dilekçesini web adresinden (http://www.atu.edu.tr) alarak başvuracaklardır. Belirtilen koşulları taşımayan ve başvuru süresi bu ilanın Resmi Gazete'de yayım tarihinden itibaren 15 gün olup, süresi içinde yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

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