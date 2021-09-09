Adana Cumhuriyet Başsavcısı Gümüş: Cezasını çeken mahkumu topluma kazandırmak çok önemli

Adana Cumhuriyet Başsavcısı Bilal Gümüş, son yıllarda Adalet Bakanlığı’nın yaptığı yeni cezaevleri yatırımlarının, eskiyen cezaevlerini yenilemek açısından önemli olduğunu belirtti. "Mahkum cezasını çekecek ama önemli olan bunu yaparken onu tekrar topluma kazandırabilmek, bir meslek öğretebilmektir. Yeni cezaevi yatırımları bunu sağlamaya yönelik önemli bir işlevi yerine getiriyor" dedi.

Mehmet SERBES

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Adana Cumhuriyet Başsavcısı Bilal Gümüş, Adana'daki Reşatbey ve havaalanında bulunan ek binaların taşınmasıyla bütün adliyelerin bir araya geldiğini belirterek, “Yeni Adliye Sarayı binamız Türkiye'de Anadolu ve Çağlayan Adliyelerinden sonra Türkiye'nin en büyük 3. binası oldu. Akıllı bina tarzında yapılan ve teknik özellikle çok yüksek olan bina Adana'nın uzun yıllar adliye ihtiyacını karşılayacaktır. Binden fazla odasıyla adaletin hizmetinde olacaktır” dedi.

MAHKEME SAYIMIZ 150'Yİ GEÇTİ

Yeni Adliye Binasının 2014 yılında temeli atıldığında 25 asliye ceza mahkemesi olduğunu ve bu sayının 40 olarak planlandığını kaydeden Başsavcı Bilal Gümüş, “Şimdi zaten asliye ceza mahkemesi sayımız 40'a ulaştı. Toplumda bildiğiniz gibi nüfus arttıkça suç ve uyuşmazlık artıyor . Bu da yeni mahkeme ihtiyaçlarını gündeme getiriyor. Şu an hukuk mahkemelerinde hiç boş yer kalmadı. Asliye ceza, sulh ceza, asliye hukuk, infaz hakimliği, iş mahkemesi, çocuk vb. gibi mahkemelerle mahkeme sayımız 150'yi geçti. Savcı olarak da yeni geleceklerle birlikte 130 civarında bir savcı rakamına erişmiş olacağız. Bu da adliyemiz için iyi bir rakam. Adalet Bakanlığı son yıllarda yeterli hakim ve savcı ataması yaptığı için bu konuda bir açık yok” diye konuştu.

KÜRKÇÜLER ADETA ŞEHİR GİBİ OLDU

Kürkçüler'de yeni yapılanlarla birlikte 5 cezaevi bulunduğunu bir adet Sarıçam'a da cezaevinin yanı sıra 450 konutluk bir lojman yapıldığını böylenin adeta bir şehir hüviyetine dönüştüğünü kaydeden Başsavcı Bilal Gümüş, “Kürkçüler'de iki T tipi, bir F tipi, bir E tipi, bir de açık cezaevi var, şu an 5 cezaevi de ayrı müdürlükler tarafından yönetiliyor. Sarıçam da yılbaşına kadar faaliyete geçecek. Akkapı'da bir Tarım Cezaevi, Karataş'ta ise bir Kadın Açık Cezaevi yapılıyor. Bir de muhtemelen Kadın Kapalı Cezaevi olacak. Eskiden Türkiye'de kadın cezaevleri sadece Sivas ve Denizli'nin Bozkurt ilçesindeydi. Türkiye'nin her bölgesinden kadın mahkumlar oraya gönderilirdi ve çok zor oluyordu. Bakanlık bunların sayısını arttırdı. Bir Bölge Kadın Kapalı Cezaevi de Tarsus'ta var. Tabi cezaevlerini yenilemekle birlikte aynı zamanda burada cezasını çekecek mahkumların islah edilmeleri, yeniden topluma kazandırılmaları, cezaevinden bir meslek sahibi olarak çıkmalarının sağlanması çok önemli” diye konuştu.

PANDEMİDE CEZAEVLERİ İYİ SINAV VERDİ

Cezaevlerindeki Covid önlemlerine de değinen Başsavcı Bilal Gümüş, “Bakanlık bu süreci çok iyi götürdü. Cezaevlerinde Covid konusunda hakikaten çok başarılı olduk. Personelimiz de pandemi koşulları nedeniyle gerçekten fedakarca çalıştı. 15'er gün evlerine gidemediler. Çünkü cezaevlerine bulaşma olmaması çok önemliydi. Mahkumlardan da pandemi iznine çıkanlar oldu. Bu izinler yattıkları günlerden sayılacak. Önemli olan cezaevlerinde bir salgın olmamasıydı. Şükür ki bu süreci iyi götürdük “ ifadelerini kullandı.

EŞİMLE PAZAR ALIŞVERİŞİNİ YAPARIM

Nizipli olmasına rağmen Adana'yı çok sevdiğini belirten Başsavcı Gümüş, “Ben yıllar önce Karaisalı'ya atanmıştım. Adana hakikaten çok güzel azan benim gibi Nizipli olan eşimle birlikte pazara çıkıyoruz ve Pazar alışverişimizi kendimiz yapıyoruz. Karı-koca aynı memleketli olmamızın avantajı tatillerde daha çok belli oluyor. Gideceğimiz yer konusunda tartışma olmuyor” dedi.