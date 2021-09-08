Adana’da FETÖ’nün askeri yapılanmasına operasyon

Adana’da terör örgütü FETÖ’nün gizli haberleşme yöntemlerini kullanarak aramalar yaptığı belirlenen kişilere operasyon düzenlendi.

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Adana İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şafak vakti terör örgütü FETÖ'ye yönelik operasyon başlattı. Adana merkezli İstanbul ve Isparta’da yapılan operasyonlarda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheliler adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Gözaltına alınan şüphelilerin, örgüt adına faaliyet yürüten mahrem imamları ile gizli haberleşme yöntemlerinden olan ankesör/büfe yöntemiyle ardışık aramalar yaptığı, örgüt içerisinde faaliyet yürüttükleri öğrenildi. (İHA)