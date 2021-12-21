ADD: Cumhurbaşkanı ‘Nass’ açıklaması ile Anayasayı ihlal etmektedir

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD), Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın "Bir Müslüman olarak Nass'lar neyi gerektiriyorsa onu yapmaya devam edeceğim. Hüküm bu" sözlerini eleştirerek, "Cumhurbaşkanı 'Nass' açıklaması ile Anayasayı ihlal etmektedir" dedi.

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Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD), Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın faiz indirimi hakkında konuşmada “Bir Müslüman olarak Nass’lar neyi gerektiriyorsa onu yapmaya devam edeceğim. Hüküm bu” sözleriyle ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

“CUMHURBAŞKANI ‘NASS’ AÇIKLAMASI İLE ANAYASAYI İHLAL ETMEKTEDİR”

“Cumhurbaşkanı ‘Nass’ açıklaması ile Anayasayı ihlal etmektedir” başlığıyla yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Ekonomik kriz bütün şiddeti ile ülkemizi sarsmaya devam ediyor. Krizi önleyip ulusumuzu düzlüğe çıkarması gerekenler, uygulamaları ve açıklamaları ile krizi buhrana tırmandırırken, yoksullar daha da yoksullaşıyor, varsıllar zenginliklerine zenginlik katıyor.

‘Ekonominin kitabını yazdım’ diyen Cumhurbaşkanı ise bir gün faiz indirip, bir gün örtülü faiz arttırmak zorunda kalıyor, ekonomiyi iktisat bilimi kuralları yerine dini kuralları ile yöneteceğini söylüyor.

“ANAYASAMIZIN 2. VE 24. MADDELERİNİN DE AÇIKÇA İHLALİDİR”

*Cumhurbaşkanı yemini ederken, ‘Anayasaya, hukukun üstünlüğüne, demokrasiye, Atatürk ilke ve inkılaplarına ve laik Cumhuriyet ilkesine bağlı kalacağıma…’ diyerek laiklik ilkesine bağlı kalacağına namusu ve şerefi üzerinden söz veren Sayın Erdoğan, son ekonomik kriz sırasında “Nass” hükümlerine göre hareket edeceğini defalarca vurgulayarak açık bir anayasa ihlali yapmıştır. Bu ihlal sadece Cumhurbaşkanlığı yemini ile sınırlı kalmayıp Anayasamızın 2. ve 24. maddelerinin de açıkça ihlalidir.

*Yürürlükteki Anayasamızın 2. maddesi, Türkiye Cumhuriyeti’nin laik, demokratik ve sosyal bir hukuk devleti olduğunu belirtmektedir. Dolayısıyla devletimiz hukukla (Anayasa ve yasalarla) yönetilecektir.

*Anayasamızın 24. maddesinde ise, ekonomik kurallar ile laiklik ilkesi arasındaki ilişki şöyle düzenlenmiştir:

“Kimse, devletin sosyal ekonomik, siyasi veya hukuki temel düzenini kısman de olsa, din kurallarına dayandırma veya siyasi, kişisel çıkar yahut nüfuz sağlama amacıyla her ne suretle olursa olsun, dini veya din duygularını yahut dince kutsal sayılan şeyleri istismar edemez ve kötüye kullanamaz”

*Hal bu iken, Anayasa uyarınca, yürütme erkini tek başına kullanan ve 6. Din Şurası kapanış konuşmasında, “Hayatın merkezine dinimizin hükümlerini yerleştireceğiz” dediği bilinen Sayın Cumhurbaşkanı ekonomik krizle ilgili son açıklamasında, ‘Neymiş? Faizleri indiriyormuşuz. Benden başka bir şey beklemeyin. Bir Müslüman olarak Nass’lar neyi gerektiriyorsa onu yapmaya devam edeceğim. Hüküm bu’ demekte, yani açıkça ekonomiyi dini hükümlerine göre yöneteceğini söylemektedir.

“ANAYASAMIZIN SAYIN CUMHURBAŞKANINA BÖYLE BİR YETKİ VERMEDİĞİ AÇIKTIR”

*Meşruiyetinin kaynağı olan ve devletimizi laik hukuk devleti olarak tanımlayan Anayasamızın Sayın Cumhurbaşkanına böyle bir yetki vermediği açıktır. Zira, Anayasamızın 6. maddesinin 2. fıkrasında, “Hiçbir kimse veya organ kaynağını Anayasadan almayan bir devlet yetkisi kullanamaz” denmektedir.

“TÜM KURUMLARI GÖREVLERİNİ YAPMAYA ÇAĞIRIYORUZ”

*Atatürkçü Düşünce Derneği, bu açık Anayasa hükümlerini ilgililere hatırlatmayı ve kamuoyu ile paylaşmayı görev saymakta. Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni, muhalefet partilerini, tüm anayasal kurum ve kuruluşları görevlerini yapmaya, laik cumhuriyeti ve hukuk devletini korumaya çağırmaktadır.

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