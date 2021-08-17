Adıgüzel’den Çavuşoğlu’na: Taliban’ın hangi mesajını olumlu karşılıyorsunuz?

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, kaosun hakim olduğu Afganistan'daki gelişmelerle ilgili "Şu ana kadar Taliban’ın verdiği mesajları da olumlu karşıladığımızı söylemek isteriz." dedi, Taliban dahil tüm taraflarla diyaloğu sürdürdüklerini açıkladı. Açıklamaya tepki gecikmedi, CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, "Hangi mesajını olumlu karşılıyorsunuz? Sağa sola sinyal vereceksiniz diye girmediğiniz şekil kalmadı" dedi.

BATUHAN SERİM

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ürdünlü mevkidaşı Eymen es-Safedi ile düzenlediği ortak basın toplantısında Afganistan'daki son duruma ve Taliban'a ilişkin değerlendirmelerde bulundu. “Afganistan'da gelişmeler hızlı bir şekilde gerçekleşti” ifadelerini kullanan Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

“TALİBAN DAHİL TÜM TARAFLARLA DİYALOĞUMUZU SÜRDÜRÜYORUZ”

“Özellikle son haftalarda Amerika'nın da çekilmesiyle Taliban'ın tüm şehirlerde ilerlediğini gördük. Eşref Gani'nin ülkeyi terk etmesiyle beraber Kabil'de de bir boşluk oluştu ve Taliban Kabil'e de girdi. Biz tüm taraflarla diyaloğumuzu sürdürüyoruz. Taliban dahil. Aynı şekilde daha önce müzakereleri sürdüren doktor Abdul Ahad Karzai gibi önemli şahsiyetler halen Kabil'deler ve Taliban'la görüşme hazırlıklarını yapıyorlar. Burada özellikle Katar'ın da rolünü takdirler karşıladığımızı söylemek isterim.

“ÖZELLİKLE HAVAALANI BÖLGESİNDE PANİK VAR”

Şu anda bu gelişmeden dolayı bazı bölgelerde, özellikle havaalanı bölgesinde bir panik var. Dün havaalanında bizi üzen bazı görüntüler oldu. Sivillerin havaalanına girmesi ve piste, aynı şekilde uçakların önüne gitmesiyle maalesef bazı kardeşlerimiz vefat etti. Tabi ülkeden ayrılmak isteyenlerin de güvenli bir şekilde ayrılması için gereğini yapıyoruz. Biz havaalanında, biliyorsunuz, askeri tarafının yönetimini ve güvenliğini üstlenmiş durumdayız ve orada Amerika, İngiltere gibi bazı kardeş ülkelerin de askeri güçleri var. Burada bir, iki gün içinde güvenlik tamamen tesis edildikten sonra bu tahliyeler devam edecek ve biz Türkiye olarak sadece kendi vatandaşlarımızı değil, diğer ülkelerin vatandaşlarının da tahliyesine yardımcı oluyoruz.

“AMERİKA İLE BU KONUDA İŞBİRLİĞİ YAPIYORUZ”

Çok sayıda Dışişleri Bakanlarıyla görüştük, Amerika ile de bu konuda işbirliği yapıyoruz. Ama esas, ‘bundan sonra nasıl bir Afganistan bizi bekliyor ve biz neler yapabiliriz?' Biz Türkiye olarak bugüne kadar Afganistan'ın istikrarı, barışı ve ekonomik kalkınması için en çok destek veren ülkelerin başındayız ve hiçbir zaman da muharip güç göndermedik Afganistan'a. Havaalanındaki mevcudiyetimiz; Kabil'de havaalanının güvenliği ve işletmesini de biz yürütüyorduk.

“UMARIM EYLEMLERDE DE BUNU GÖRÜRÜZ”

Bütün bu konuları şimdi kendi aralarında müzakere edecek, geçiş döneminde kimler olacak, nasıl bir yönetim olacak, bunların hepsini görüşeceğiz ama şu anda ülkenin bir sakinleşmesi lazım. Şu ana kadar Taliban'ın verdiği mesajları da olumlu karşıladığımızı söylemek isteriz; gerek yabancılara, gerek diplomatik misyonlara, gerekse kendi halkına yönelik. Umarım eylemlerde de bunu görürüz. Biz Türkiye olarak kardeş Afganistan'ın ekonomik kalkınmasını, istikrarını, barışını ve huzurunu desteklemeye devam edeceğiz.”

“GİRMEDİĞİNİZ ŞEKİL KALMADI”

Çavuşoğlu'nun, “Şu ana kadar Taliban'ın verdiği mesajları da olumlu karşıladığımızı söylemek isteriz” sözlerine tepki gecikmedi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, “Hangi mesajını olumlu karşılıyorsunuz? Sağa sola sinyal vereceksiniz diye girmediğiniz şekil kalmadı” dedi.

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