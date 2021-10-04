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Adli Tıp raporu tamamlandı: 7 eski general cezaevinde kalacak

Adli Tıp Kurumu, aralarında Eski Genelkurmay İkinci Başkanı emekli Orgeneral Çevik Bir'in de bulunduğu 28 Şubat davası hükümlülerinin başvurularını inceledi. Kurum, 7 emekli generalin cezaevinde kalmalarına fiziki ve psikolojik engel olmadığı kararına vardı.

Yayınlanma: 15:20 - 04 Ekim 2021 Güncellenme:
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Adli Tıp raporu tamamlandı: 7 eski general cezaevinde kalacak

Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nin tutuklama kararı sonrası aralarında dönemin Genelkurmay 2. Başkanı Çevik Bir’inde bulunduğu yedi general tutuklanarak cezevinde gönderilmişti.
Ceza alan generallerin rütbeleri sökülmüştü. Rütbeleri sökülen eski generaller sağlık durumlarını gerekçe göstererek cezalarını cezaevi dışında çekmek için Adli Tıp Kurumu’na başvuruda bulunmuştu.

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