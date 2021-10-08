Adrese teslim kadro

Rektörlüğünü Prof. Nihat Hatipoğlu’nun yaptığı Gaziantep İslami Bilimler Üniversitesi’nde işe alım sürecinde 'adrese teslim şartlar' istendiği ortaya çıktı...

Ahmet KAYA

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Prof. Nihat Hatipoğlu'nun rektörlüğünü yaptığı Gaziantep İslami Bilimler Teknik Üniversitesi için açıklanan ilanların bazılarında adrese teslim şartlar koyulduğu ileri sürüldü. Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Endüstri Mühendisliği için eleman alım ilanında, “Simülasyon ve Deneysel optimizasyon tasarım çalışmalarda bulunmak şartı” arandı. Bu şartı taşıyan kişinin ise aynı üniversitenin Endüstri Mühendisliği kadrosunda görevli olan Dr. Öğretim Üyesi Abdulkadir Atalan'ın eşi Yasemin Ayaz Atalan olduğu belirlendi.

DİKKAT ÇEKEN ŞART

İslami İlimler Fakültesi Temel İslam Bilimleri Tefsir Bölümü'ne alınacak olan profesör kadrosu için “Klasik yazma eser üzerine tahkiklerinin olması” şartı getirildi. “Yazma eser üzerinde tahkikin çok spesifik bir alan olduğu, tefsir alanında uzmanlaşmanın ön şartının hiçbir şekilde olmadığı” öne sürüldü. İlanın da bu konuda tez çalışması olan Prof. Abdulmuttalip Arpa için açıldığı iddia edildi. Üniversite, daha önce de ‘adrese teslim ilan' iddialarıyla gündeme gelmiş, tepkiler üzerine bu ilanlar iptal edilmişti.