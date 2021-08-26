AFAD ve Kandilli verilerine göre en son nerede deprem oldu? İşte son depremler…

Deprem ülkeleri arasında yer alan ülkemizde hemen hemen her gün depremler meydana geliyor. Çoğunluğu hissedilemeyecek kadar küçük şiddetli olan depremler de vatandaşlarda korku ve endişe yaratabiliyor. Son depremler bilgisi AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden paylaşıyor. İşte son depremler listesi...

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Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de irili ufaklı depremler her gün yaşanıyor. Son olarak özellikle Ege ve Akdeniz bölgelerinde çok sayıda ufak depremler meydana geldi. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi…

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AFAD SON DEPREMLER

SON DEPREMLER LİSTESİ

Yaşanan depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere yukarıdaki linkten ulaşabilirsiniz.