‘Afet bölgesi’ tartışması yeniden gündemde

Rize'de etkili olan sağanak, sel ve heyelana neden olmuş, heyelan nedeniyle evlerin çökmesiyle 6 kişi hayatını kaybetmişti.

Yaşanan üzücü olayın ardından Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, sel ve heyelandan etkilenen alanların Afet Bölgesi ilan edileceğini duyurdu.

Sivrice merkezli Elazığ’da 24 Ocak 2020 tarihinde, meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde kentte 5 bina çökmüş binlerce bina ise hasar aldığı gerekçesiyle yıkılmıştı. Malatya’da ise 6 bin binanın yıkımına karar verilmişti.

Deprem sonrasında Elazığ ve Malatya’nın yaşadığı mağduriyetlerden dolayı afet bölgesi ilan edilmesi teklifi gündeme gelmiş ancak AKP iki ilin afet bölgesi ilan edilmesini kabul etmemişti.

Rize’deki sel felaketi sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın memleketi olan Rize’de etkilenen alanların afet bölgesi ilan edileceğini açıklaması muhalefetin tepkisine neden oldu.

SÖZCÜ’ye konuşan ve Elazığ'da 6.8'lik deprem sonrasında ‘genel hayata etkililik alanı' ilan edildiğini hatırlatan AKP MKYK üyesi ve Elazığ Milletvekili Metin Bulut, “Afet alanı ilanı edilmesiyle birlikte artık orada yaşam sona ermiş oluyor. Elazığ ve Malatya'yı afet alanı ilan ettiniz peki Elazığ ve Malatya'yı nereye taşıyacaksınız?” diye sordu.

“ELAZIĞ SAHİPSİZ BİR ŞEHİR”

Rize’deki sel felaketi sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın memleketi olan Rize’de etkilenen alanların afet bölgesi ilan edileceğini duyurması sonrasında CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Elazığ'da yaşanan mağduriyetin Rize'nin en az 10 katı olduğunu kaydetti. CHP'li Erol şunları söyledi:

* Cumhurbaşkanının Güneysu’da yaşanan sel felaketinden sonra ilin milletvekillerinin ve şu anda Güneysu’da görevlendirilen bakanların bilgisi dahilinde, teklifi doğrultusunda burada afet bölgesi ilan ediyoruz dedikten sonra ben Elazığlı siyasetçilere soruyorum.

* İşte sizin Elazığ’da yarattığınız gücünde, desteğinde sonucu Elazığ’ın mağdur edilmesi. Demek ki afet bölgesi ilan edilebiliyor, demek ki Cumhurbaşkanı müjde olarak burası afet bölgesi ilan edildi diyebiliyor. Peki, Güneysu’daki mağduriyetle Elazığ’daki mağduriyeti değerlendirin inanın Elazığ’da yaşanan mağduriyet, mal kaybı, mülk kaybı Güneysu’daki yaşanan mal ve mülk kaybının en az 10 katı.

* Yani burası daha sorunlu bir kent. Hala yıkımlar devam ediyor, hâlâ orta hasarlı binalar zaman zaman ağır hasarlı binaya dönüştüğü için yıkımlar devam ediyor.

* Hâlâ köylerde temeli atılmayan binalar var, hala yapılmayan binalar var, hala insanlar konteynerde yaşıyorlar, bir kışı geçirdiler ikinci kışa dönüyorlar, bu sıcakta o konteynerlerde yaşıyorlar, köylerde evleri yok çadırlarda yaşıyorlar, kurası çeken evlerin hâlâ anahtarları verilmedi, anahtarı verilen evlere ne ödeneceği belli değil, kentsel dönüşüm adı altında projelendirilen alanlarda vatandaşların sağlam evleri başlarına yıkılıyor.

* Elazığ’da inanılmaz bir mağduriyet var. Elazığ sahipsiz bir şehir buradan Elazığ’a haykırıyorum.

“AFET ALANI İLAN EDİLEN YERLERDE TAHLİYE VE TASFİYE ETMEK ZORUNDASINIZ”

Deprem sonrasında Elazığ'da afet alanı ilan edilmemesine ilişkin muhalefetin yapmış olduğu eleştirilere cevap veren AKP MKYK üyesi ve Elazığ Milletvekili Metin Bulut, “Bu konu üzerinden muhalefet lüzumsuz bir şekilde siyaset üretiyor. Elazığ'da deprem hadisesinden hemen akabinde genel hayata etkililik' kararı alındı. Bu ne demek; o bölgede bulunan herkesin afet kapsamında değerlendirilmesi. Eğer genel hayata etkililik kararı alınmamış olsa siz 20 yıl vadeyle ev sahibi olamıyorsunuz. Devlet size bu imkanlarla ev sahibi yapamıyor. Afet alanı ilan edilmesi başka bir şey. Afet alanı ilan ettiğiniz yerde tahliye ve tasfiye etmek zorundasınız. Güneysu'da meydana gelen sel ve heyelanın olduğu yer artık yerleşime uygun değil. Yani orada ev yapmak artık mümkün olmadığı için bölge afet alanı ilan ediliyor ve burası buradaki yerleşim yerleri başka bir yere taşınıyor. Afet ilanı edilmesiyle birlikte artık orada yaşam sona ermiş oluyor. Elazığ ve Malatya'yı afet alanı ilan ettiniz peki Elazığ ve Malatya'yı nereye taşıyacaksınız? Böyle bir şey olabilir mi o kadar mantıksız açıklamalarda bulunuyorlar ki kaldı ki afet alanı ilan edilmekle genel hayatı etkililik alanı arasında vatandaşın istifadesi arasında hiçbir fark yok. Muhalefetin çok anlamsızca ve ahlaksızca yapmış olduğu bir siyaset var” diye konuştu.

“ELAZIĞ'DA 1 BUÇUK KATRİLYON KREDİ KULLANILDI”

Deprem sonrasında Elazığ'da 23 bin konutun yapıldığını ve binlerce depremzede vatandaşın ihtiyaçlarının karşılıksız karşılandığını belirten Bulut, “Elazığ'da o deprem döneminde KOSGEB'ten kredi almış ve borcunu ödemeyenlerin borcunu devlet ödedi. Depremde evine girip eşyasını alamayan depremzede vatandaşlarımıza 30 bin TL ödemek yaptık. Elazığ'da sadece 23 bin tane konut yaptık. Elazığ'da kullandırılan kredi miktarı 1 buçuk katrilyon. Depremde etkilensin etkilenmesin, eşyası enkazın altında kalsın ya da kalmasın kredi isteyen herkese kredi kullandırdık. Hatta genel hayata etkililik oluru almamış ilçelerde dahi bunu kullandırdık. Elbette ki demokrasinin vazgeçilmez kurumlarından birisi muhalefettir. Güçlü bir muhalefet her zaman iyidir ama muhalefeti yaparken de insaflı ve vicdanlı bir şekilde yapmak lazım. Keşke gerçekten haklı oldukları konularda çıksalar söyleseler bizde desek ki ‘evet bu konuda haklılar' ama bu çok ahlaksızca bir açıklama ve bu konuda üzüldüğümü ifade etmek istiyorum” ifadelerini kullandı.

.İlginizi Çekebilir Erdoğan'ın Rize'yi afet bölgesi ilan etmesine tepki