Afgan uyruklu şahıs, konuşma isteğini reddeden kadını öldürdü
Kırşehir'de yabancı uyruklu kadını evinin önünde bıçaklayarak öldüren Afgan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kırşehir’de eski Atatürk Caddesi üzerinde ikamet eden yabancı uyruklu Zekiye Hossini (30) adlı kadının kendisini evlenme vaadiyle kandırdığını ileri süren Afgan uyruklu B.M.A. (30), konuşma isteğini reddeden kadını apartman içerisinde vücudunun farklı yerlerinden bıçakladı.
GENÇ KADIN HAYATINI KAYBETTİ
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekipleri genç kadının öldüğünü belirledi.
SİNİRLERİNE HAKİM OLAMAMIŞ!
Polisin kısa sürede yakaladığı şüpheli B.M.A., Emniyette alınan ifadesinde suçunu kabul etti. B.M.A., aralarında tartışma olduğunu, tartışma sonrası sinirlerine hakim olamadığını söyledi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece B.M.A., tutuklanarak cezaevine gönderildi. İHA