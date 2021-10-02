Afro-Türkler, Dana Bayramı’nı coşkuyla kutladı

Afro-Türkler’in kültür ve geleneklerini içeren Uluslararası Dana Bayramı İzmir’de coşku ile kutlandı. Afro-Türkler’in yöresel kostümleri, dansları ve müzikleri neşeli anlar yaşattı.

Gökmen ULU

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İzmir'de Konak Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen Uluslararası Dana Bayramı'nın 14'üncüsü coşku ile kutlandı.

RENKLİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Ege Bölgesi'nde yaşayan Afrika kökenli yurttaşların kültürünü tanıtmak ve geleneklerini yaşatmak amacı ile düzenlenen festival renkli görüntülere sahne oldu.

Konak Belediyesi'nin, Afrikalılar Kültür Derneği ile birlikte düzenlediği etkinlik, saat 13:30'da Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi'ndeki “Geçmişten Günümüze Afro-Türkler” başlıklı serginin açılışı ile başladı.

14:30'da yönetmenliğini Enis Manaz'ın yaptığı, “Abella'nın Yolculuğu” adlı belgesel filmin gösterimi yapıldı.

Kısa filmin izlenmesinin ardından, tarihçi Fatma Kırcı'nın moderatörlüğünde düzenlenen panelde, Prof. Dr. Erdal Aksoy, “Afro-Türkler'de Kimlik İnşa Süreci”, Doç. Dr. Günver Güneş, “İzmir'in Afrikalı Sakinleri”, “tarihçi Ali Özçelik,”Tarihsel ve Folklorik Yönleri ile Afro Zeybekler” konularını anlattı.

Saat 18:00'de Kıbrıs Şehitleri Caddesi'ne kortej yürüyüşü yapıldı. Yürüyüşte Afro-Türkler'in yöresel kostümleri, dansları ve müzikleri neşeli anlar yaşattı.

GÜNDOĞDU MEYDANI’NDA KONSER

Kortej, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur ve çok sayıda vatandaşın katıldığı coşku ile gerçekleşti. Akşam saatlerinde ise Gündoğdu Meydanı'nda Jazz – Blues Sanatçısı Melis Sökmen konser verdi.

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, konserde yaptığı konuşmada, “Konak, her renkten, her kültürden insanın barış içinde yaşadığı bir ilçe. Bundan gurur duyuyoruz” dedi. Afro-Türkler'i bütün Türkiye’ye tanıtmak istediklerini ifade eden Batur, Afrika kökenli efelerini büyük katkıları olduğunu söyledi.

“ÜLKEMİZİ DAHA GÜÇLÜ TUTUYOR”

Afro-Türk sanatçı Melis Sökmen de İzmir’de bulunmaktan ve tarihlerinin bir parçası olan Dana Bayramı’nı kutlamaktan mutluluk duyduğunu belirterek, “Bayramımız daim olsun. Renklerin bir arada olması ülkemizi daha güçlü tutuyor” diye konuştu.