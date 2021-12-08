Afşin Termik Santrali’nde maaşını alamayan işçiler eylem başlattı

Kahramanmaraş'ta Afşin Elbistan A Termik Santrali'nde çalışan 219 taşeron işçi, iki aydan bu yana maaşlarını alamadıkları belirterek eylem başlattı.

Ahmet KAYA

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Filtre takmadığı için Elbistan'da çevre kirliliğine neden olduğu belirtilen Afşin Elbistan Termik Santrali, bu kez de 219 taşeron işçisinin 2 aydan buyana maaşının ödenmemesi nedeniyle gündeme geldi.

Afşin Elbistan A Termik Santrali’nin bakım ve rehabilitasyon işini yapan Gizem Makine'nin 219 işçisi, kendilerine verilen kadro sözü başta olmak üzere, çeşitli vaatlerin yerine getirilmediği gibi, iki aydan buyana da maaş alamadıklarını belirterek eyleme başladı. İşçiler, “Alın terimiz gasp ediliyor. Evimize ekmek götüremez duruma geldik. Hakkımızı, alın terimizi istiyoruz” dedi.

“HAVAMIZI, SUYUMUZU KİRLETİYORLAR”

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, SÖZCÜ’ye yaptığı açıklamada “Çelikler Enerji'ye ait Afşin Elbistan A Termik Santrali’nin yıllardan bu yana Elbistan'ın havasını, suyunu kirlettiğini, devletten teşvik almalarına karşın filtre takmadıklarını belirterek, “Filtre taktık diye şov yaptılar. Ama, yalan. Taktıkları bir şey yok” dedi.

Öztunç, sosyal medya hesabından da, “Afşin Elbistan A Termik Santrali'nde taşeron işçiler maaşlarını alamadıkları için eylem yapıyorlar. Hem havamızı kirletiyorlar, hem de işçilerimizin alın terinin karşılığını vermiyorlar. Elbet bitecek bu harami düzen, az kaldı” paylaşımı yaptı.

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