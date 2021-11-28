Afyon Kocatepe Üniversitesi 20 araştırma ve öğretim görevlisi alacak

Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayınlanan ilana göre Afyon Kocatepe Üniversitesi 20 araştırma ve öğretim görevlisi alacak.

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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Üniversitenin belirtilen birimlerine Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ile Öncelikli Alanlardaki Araştırma Görevlisi Kadrolarına Atananların Lisansüstü Eğitimleri ile Diğer Hususlara İlişkin Usul ve Esaslar'a göre öğretim elemanı alınacaktır. İlan edilen kadrolara ilişkin detaylar, istenen belgeler, sınav takvimi, başvuru şekliyle ilgili bilgiler ve genel açıklamalar aşağıda belirtilmiştir. Başvuru süresi ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gündür.

Resmî Gazete Yayım Tarihi

26.11.2021

Son başvuru Tarihi

10.12.2021

Eleman Sayısı

20

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