Afyon Kocatepe Üniversitesi 36 Öğretim Üyesi alacak

Afyon Kocatepe Üniversitesi bünyesinde öğretim üyesi olarak çalışmak isteyenlerin dikkatini çeken ilan, Basın İlan Kurumu'nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr tarafından yayınlandı. Başvuru evrakları ve detaylar haberimizde...

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Basın İlan Kurumu resmi portalı ilan.gov.tr’de yayımlanan habere göre; Afyon Kocatepe Üniversitesi, Üniversite birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve Afyon Kocatepe Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi’ne göre 36 öğretim üyesi alacak.

Başvurular, Rektörlük Personel Daire Başkanlığı’na salgın nedeniyle alınan önlemlerden dolayı şahsen, posta veya kargo yoluyla yapılacak. Başvuru süresi ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 gündür.

DETAYLI BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ…