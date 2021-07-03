Afyonkarahisar’da büyük saygısızlık

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bağımsızlık savaşının en önemli adımı olan Büyük Taarruz'u başlattığı Afyonkarahisar'da AKP'li Afyonkarahisar Belediyesi skandal bir karara imza attı. Belediyeye bağlı Kent Konseyi'nin logosunda kentin simgesi olarak kabul edilen, Atatürk'ün Kocatepe'de çekildiği fotoğraf kaldırıldı, yerine Paşa Cami'nin fotoğrafı yerleştirildi. Afyonkarahisar Belediyesi'nin Temmuz ayı olağan meclis toplantısında gündem dışı söz alan CHP Meclis Üyesi Hüsnü Taşer, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'e Kent Konseyi'nin logosunun neden değiştiğini sordu.

“FARKINDA DEĞİLİM” DEDİ

Taşer, “Afyon'un simgesi olarak kabul edilen Kocatepe'de çekilen Atatürk silüeti Afyonkarahisar Belediyesi Kent Konseyi'nin logosundan çıkartılarak yerine Paşa Caminin konulmasının maksadı nedir? “Bunun amacı Atatürk ismini ve resmini silmek midir?” diye sordu.

AKP'li Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek ise, “Bu logo değişiminin farkında değilim. Arkadaşımızı çağırırız. Nedir ne değildir, bilgilendirme yaparız” dedi. Konuyla ilgili ulaştığımız Kent Konseyi Başkanı Şemseddin Yasan ise, logonun neden değiştirildiğine ilişkin açıklama yapmaktan kaçındı. Yasan, “Şu bu konuyla ilgili konuşmak istemiyorum. Yakın zamanda kamuoyuna geniş bir açıklama yapacağım” şeklinde konuştu.