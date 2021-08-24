Ağbaba: Üniversitelerimize yerleştirilen militan sayısı kaç?

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Afganistan’da bulunan gazeteci Mehmet Akif Ersoy’la konuşan silahlı bir Taliban mensubunun Malatya İnönü Üniversitesi’nden kabul aldığını açıklamasına ilişkin soru önergesi verdi.

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Türkiye’de birçok üniversitede YÖS ile üniversitelere yüzde 31 oranında yabancı öğrenci alınacak. 2021-2022 yılında YKS ile 988 bin 210 öğrenci alınırken yüzde 31 oranla 306 bin 354 yabancı uyruklu öğrenci alınacak olması başta öğrenciler olmak üzere eğitim camiası ve bir çok vatandaşı tedirgin ediyor.

74 vakıf üniversitesi, 129 devlet üniversitesi ve 4 vakıf meslek yüksekokulu olmak üzere 207 üniversitesi bulunan Türkiye kapılarını yabancı uyruklu öğrencilere açtı. Türkiye genelinde yüzde 31 oranla yabancı öğrenci öğrenim görecekken yüzde 51,88 oranla en fazla yabancı uyruklu öğrenci ağırlayacak illerin başında Kütahya Dumlupınar Üniversitesi geliyor. Bartın Üniversitesi yüzde 48,01, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi yüzde 47,28, İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi yüzde 47,27 ve Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi yüzde 46,20 oranla yabancı uyruklu öğrenci öğrenim görecek. Yabancı uyruklu öğrencilere verilen kontenjanın yüksek olması tepkiyle karşılandı.

Bir televizyon röportajı sırasında tesadüfen ortaya çıkan bir gerçek yabancı öğrencilerle ilgili güvenlik soruşturmalarının yeterince ayrıntılı yapılıp yapılmadığı sorusunu gündeme getirdi. Konuyu meclis gündemine taşıyan CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba'nın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

“İDDİALAR DOĞRUYSA VAY HALİMİZE”

“Habertürk muhabiri Ersoy silahlı bir militanın İnönü Üniversitesi'nden kabul aldığını söylüyor. Sunucu o arada ‘Kabul alan orada normal yaşayan biri değil mi?' diye sorunca Ersoy, ‘Hayır, burada bayağı silahlı bir Taliban mensubu' diye durumu netleştiriyor. Anlaşılan üniversitelerimiz Ersoy'un ifadesiyle ‘bayağı silahlı Taliban mensuplarını' kabul etmeye başlamış. Bu diyaloglar, iddialar doğruysa vay halimize. Türkiye'de üniversitelere yerleştirilen militan sayısı kaçtır? Bu kişiler hangi kriterlere göre seçiliyor? Başka silahlı örgütlerin, örneğin IŞİD'in, El Nusra'nın militanlarına da üniversitelerimizde eğitim verilecek mi? Bu iddialar doğruysa bu kişiler muhtemelen sınavsız ve hiçbir denklik olmadan kabul ediliyor.

“DERHAL AÇIKLIĞA KAVUŞTURULMASI GEREKİYOR”

Üniversiteye temizlik görevlisi bile alınırken kılı kırk yaran, güvenlik soruşturmaları yapan veya AKP'li bir milletvekilinin torpiline ihtiyaç duyanların söz konusu silahlı Taliban militanı olunca hiçbir şart sunmadan öğrenci kabul etmesi oldukça düşündürücü. Afganistan'da savaşanlara silahlı eğitimi Taliban, akademik eğitimi Türkiye'deki üniversiteler veriyor. Bu skandal, Taliban'ın inancıyla benzerlik kurulmasının bir sonucu mu merak ediyoruz. Bu konunun derhal açıklığa kavuşturulması ve kamuoyunun aydınlatılması gerekiyor.”

AĞBABA'DAN ÖZER'E AFGAN ÖĞRENCİLERE İLİŞKİN SORULAR

Veli Ağbaba'nın Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'e verdiği soru önergesinde ise şu sorular yer aldı:

Son beş yılda üniversitelere kabul alan Afganistan uyruklu öğrenci sayısı kaçtır? 2021-2022 eğitim ve öğretim yılında kabul alanların sayısı ne kadardır?

Afganistan'da eğitim görüp Türkiye'deki üniversitelere yatay geçiş yapma hakkı verilen öğrenci sayısı kaçtır?

Malatya İnönü Üniversitesi'nde halihazırda okuyan ve yeni kabul alan Afganistan uyruklu öğrenci sayısı kaçtır?

Üniversitelere kabul alan yabancı öğrenciler hangi kriterler baz alınarak seçilmektedir? Afganistan uyruklu öğrencilerin kabulü için hangi şartlar aranmaktadır?

Afganistan uyruklu öğrencilerin kayıtları öncesi güvenlik birimleri ne tür araştırmalar yapmaktadır? Bahsi geçen haberde sözü edilen kişinin kimliği tespit edilmiş midir?

Taliban yetkilileriyle öğrenci değişimi, denklik ve üniversitelere kabul hususlarında herhangi bir anlaşma yapılmış mıdır?

YÖK'ün denklik kriterleri nelerdir? Türkiye'deki üniversitelerden kabul alan Afganistan uyruklu öğrenciler denklik sınavına tabi tutulmakta mıdır?