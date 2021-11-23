Ağbaba’dan Erdoğan’a kurtuluş mücadelesi yanıtı: 5’li çeteyi cepheye sür!

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Iğdır'da düzenlediği basın toplantısında Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın, 'ekonomik kurtuluş savaşı vereceğiz' sözlerine cevap verdi: Ekonomik kurtuluş savaşı vereceksen önce yap-işlet-devret modeli ile Türkiye’de insanların kanını emen 5’li çeteyi cepheye sür. 5'er, 6'şar maaş alan yandaşlarını cepheye sür. Fakir fukaranın dermanı mı var?

Orhan BOZKURT

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CHP Esnaf Masası heyeti, Doğu Anadolu turunu sürdürüyor. CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba başkanlığındaki heyet Ağrı'nın ardından Iğdır'a geldi. Iğdır programı öncesi CHP İl Başkanlığı’nda basın toplantısı düzenleyen Veli Ağbaba, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, ‘ekonomik kurtuluş savaşı vereceğiz’ sözlerini değerlendirdi.

“ERDOĞAN’DAN KURTULUŞ MÜCADELESİ VAR”

Ağbaba, “Ne diyor Sayın AKP Genel Başkanı, ‘Ekonomik kurtuluş savaşı vereceğiz' diyor. Kimle vereceksin, nasıl vereceksin? 10 milyon asgari ücretli, 9 milyon emekli, 10 milyonun üzerinde işsizimiz var. 12 lira 25 kuruş oldu şu anda dolar. Yarın 15 lira olur mu, hiç kimse hayır diyemez. Öncelikle bu memlekette geçmişte hangi partiye oy verirse versin yoksul insanlar, fakir fukara önemli savaş veriyorlar. Yoksullaşmamıza, her gün fakirleşmemize yol açan Erdoğan'dan kurtuluş mücadelesi var. Türkiye'yi yolsuzluğa teslim eden iktidardan kurtuluş mücadelesi veriyor insanlar” diye konuştu.

“YANDAŞ 5’Lİ ÇETEYİ CEPHEYE SÜR”

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, yaptığı açıklamada, ekonomik kurtuluş savaşında ön safa geçmesi gerekenlerin 5'li çete olduğunu belirterek,” Ekonomik kurtuluş savaşı vereceksen önce Türkiye'de insanların kanını emen 5'li çeteyi cepheye sür. 5’er, 6’şar maaş alan yandaşlarını cepheye sür. Fakir fukaranın dermanı mı var? Cepheye sürüyorsan TÜGVA’dan işe yerleştirdiklerini sür. SBK Holding’den maaş alanları, 10 milyon Euro rüşvet isteyen suç işleri bakanını sür. En önde o gitsin bakalım. Her yıl asgari ücretliye, emekliye para vermeyip; vergi borçlarını sıfırladığın yandaşlarını cepheye sür. Ekonomik kurtuluş savaşı veriyorsan cepheye sarayda yaşayanları sür, Cuma namazına 300 arabayla giden insanları sür. Cepheye süreceksen, çiftçinin traktörüne el koyan Tarım Kredi Kooperatifi’nin 3’er, 5’er maaş alan yöneticilerini sür. Bu fakir fukaranın ekonomik kurtuluş savaşı verecek gücü yok. Bu fakir fukara bir yaşam savaşı veriyor” dedi.

“MANDACILAR SENİN SİYASİ AKRABALARIN, SİYASİ BÜYÜKLERİN”

Erdoğan’ı, sürekli muhalefeti suçlamakla eleştiren Ağbaba, hükümetin ekonomik politikalarına karşı çıkanları mandacılıkla suçladığını ifade ederek şunları söyledi:

“Mandacıları biz biliyoruz. Bu vatanı terk edenlerin kimler olduğunu biz biliyoruz. Onlar senin siyasi akrabaların. Mandacılar, bu memleketi İngilizlere teslim ederek, İngiliz gemisiyle giden senin siyasi büyüklerin. Mandacı varsa, mandacı sensin. Bu memlekette 191 milyar dolar yabancılara faiz ödemişsin. Mandacı kim biliyor musun? İstanbul havaalanını, şehir hastanelerini, köprüleri yapan müteahhitlere Türk mahkemelerini yetkili kılmayıp, uluslararası tahkim mahkemelerini yetkili kılanlardır. Mandacı arıyorsan aynaya bak. Bu memleketi, bu toprakları maalesef ekmeğe muhtaç ettin mandacının büyüğü sensin. Bu memleketi bu durumdan kurtaracak tek çare; seçim.. seçim.. seçim… Sandık.. sandık.. sandık.”

“TÜRKİYE EKONOMİSİNİN RUHUNA EL FATİHA”

Erdoğan’ın ekonomik karalarını almadan önce ilahiyat profesörü Servet Bayındır’a danıştığı yönündeki iddiaları da değerlendiren Ağbaba, “Türkiye'nin durumu kötü. Değerli bir gazeteci diyor ki; ‘Erdoğan ekonomik kararları alırken, ekonomistlere danışmıyor. İlahiyatta öğretim üyesi Servet Bayırdır’a danışıyor'. Niye danışıyor? Çünkü Türkiye ekonomisinin ruhuna El Fatiha demek için danışıyor. Geçenlerde faiz artırırken Nas ortada diyor. Kur'an-ı Kerim de ‘kul hakkı ile karşıma gelme’ diyor, yandaşını zengin etme diyor. Onu niye okumuyorsun?” diye sordu.

CHP Esnaf Masası’nın 16 milletvekilinden oluşan heyetinin Doğu Anadolu gezisi Kars ve Ardahan illerindeki ziyaretlerle davam edecek.