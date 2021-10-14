Ağrılılar Davutoğlu’na feryat etti: Bizi kurtarın bunlardan!

Ağrı'da partisinin il başkanlığının açılışını yapan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, vatandaşlara bir dokundu, bin ah işitti. Vatandaşlar, Davutoğlu'na, "Herkes mağdur, herkes perişan, bizi kurtarın bunlardan" diyerek dert yandı.

Orhan BOZKURT

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Ağrı’da esnaf ziyaret etti, vatandaşlarla buluştu. Partisinin il başkanlığının açılışının ardından Cumhuriyet Caddesi’nde gezerek “Nasılsınız?” diye soran Davutoğlu’na vatandaşlar, “Nasıl olalım, herkes mağdur, herkes perişan, bizi kurtarın bunlardan” diye feryat etti.

VATADAŞLAR DAVUTOĞLU’NA DERT YANDI

Çiftçiler traktörlerine mazot bulamadıklarını anlatırken, emekliler bin 500 lira maaşla geçinemediklerini söyledi. Bir vatandaş elindeki poşetle Davutoğlu’nun önünü keserek et fiyatlarından yakındı.

Kahvehanede Ağrılar ile çay içrek dertlerini dinleyen Davutoğlu, “Sizden destek bekliyorum. ‘Kürt sorunu yoktur.’ diyenler ve bu halkın derdiyle dertlenmeyenlere cevabı vermek üzere destek bekliyoruz. Gelecek Partisini niçin kurduk biliyor musunuz? Halktan kopanlara haddini bildirmek için kurduk. Yoksulluğa son vermek için kurduk. Anadolu’nun her yerindeki vatandaşlarımızla bu makus, karamsar gidişe son vermek için kurduk ama desteğe ihtiyacımız var” dedi.

İlginizi Çekebilir Ahmet Davutoğlu: Bu cehaletle dolar 12-13 lirayı bulabilir!