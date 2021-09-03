Ahmet Çakmak bulundu

'Hudut Namustur' yazılı pankart astığı için gözaltına alınan, serbest kaldıktan sonra İYİ Parti İl Başkanı Buğra Kavuncu'yu suçlayan Ahmet Çakmak ortadan kaybolmuştu. Kaçırıldığı iddia edilen Çakmak bulunurken, Kavuncu hakkında iddialara yanıt verdi.

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İstanbul’da ‘Hudut Namustur’ yazılı pankart astıktan sonra gözaltına alınan gençlerden biri olan Ahmet Çakmak’ın “Bana bu pankartı Buğra Kavuncu astırdı. Yanındakiler para ve başka şeyler vadettiler” ifadelerini kullandığı bir video konuşması, sosyal medyada paylaşıldı. Ancak yakınları Çakmak’tan haber alamadıklarını ve videonun zorla çektirildiğini iddia etti.

Pankart nedeniyle gözaltına alınan gençlerin avukatlığını yapan Ali Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Ahmet'e ulaşamıyoruz. Tehdit altında olduğu videodan anlaşılabiliyor, alıkonulduğunu düşünüyoruz. Biz polise başvuruyoruz, kendisiyle bugün iletişim kuran varsa dmden ulaşsın lütfen” dedi.

Ali Gül, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’e seslenerek “Yetkilileri işlerini yapmaya davet ediyorum. Burası dağ başı mı? Adam alıkoyup video çektirip yayınlatmak nedir?” ifadelerini kullandı.

İYİ Parti İstanbul 1.Bölge Teşkilat Başkan Yardımcısı Emir A. Gürbüz, öğle saatlerinde “Ahmet kurtarıldı, Ankara asayişte” şeklinde bir tweet atarak, Ahmet Çakmak’ın bulunduğunu açıkladı.

İYİ PARTİ İL BAŞKANI KAVUNCU’DAN AÇIKLAMA

İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu da iddialar üzerine, Ahmet Çakmak bulunmadan saatler önce Twitter hesabından şu açıklamalarda bulundu:

“Bu asla doğru bir haber değildir. Bu yapılan beyan da belli ki bir baskı altında verilmiş. Bizim İstanbul İl Başkanlığı olarak binlerce teşkilat mensubumuz var. Kendi gençlik teşkilatımız var. Böyle bir ihtiyacımız olsa zaten kendi teşkilatlarımızla asarız. Zaten şu anda İstanbul’da bir çok ilçede başkanlıklarımızın binasında ‘Hudut Namustur’ yazılı pankartlarımız asılı. Dolayısıyla konu kesinlikle anlatıldığı gibi değildir. Ben bir an önce genç arkadaşımızın bulunmasını, neredeyse kimler tarafından tutuluyorsa sağlıklı bir şekilde emniyet tarafından tespit edilmesinin gerekli olduğunu düşünüyorum.”

Bu pankartlar asıldıktan sonra adliyeye destek amacıyla gittiklerini, kendisini ilk kez orada gördüğünü söyleyen Buğra Kavuncu, “Bir algı yaratılmak isteniyor ve sosyal medya üzerinden de böyle yanlış bir bilgilendirme yapılıyor. Konunun doğrusu budur” ifadelerini kullandı.