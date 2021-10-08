Ahmet Davutoğlu: Ben değil, onlar ihanet etti

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'na bir emekli öğretmen, "Sen arkadaşlarına ihanet ettin" dedi. Davutoğlu ise "Ben değil, onlar ihanet etti" cevabını verdi.

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Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, çeşitli ziyaretler kapsamında Kayseri’ye geldi. Partililer tarafından Erkilet Havalimanı’nda karşılanan Davutoğlu, Kayseri programında Kapalı Çarşı esnafını ziyaret etti.

“ONLAR DAMATLARINI, YAKINLARINI ZENGİN ETTİLER”

Çarşı gezisinde Genel Başkan Ahmet Davutoğlu’nu durduran emekli bir öğretmen “Biz, seni sevmiştik. Ne zamana kadar? Sen yol arkadaşına ihanet ettin, o zamana kadar” dedi. Bu konuşmalar üzerine Davutoğlu, vatandaşa, “Onlar bana ihanet etti. Ben o sözü tuttum, onlar tutmadı. Onlar damatlarını, yakınlarını zengin ettiler” cevabını verdi.

Bir başka vatandaş ise “Siz altın gibi adamsınız. Ancak HDP, CHP ve İYİ Parti ile birlikte yol yürürseniz gözümüzde yoksunuz. Onların peşine düşecek kadar değişmediniz” dedi. Davutoğlu ise “Biz sizinle, Kayseri ile beraberiz” yanıtını verdi.

Ahmet Davutoğlu, Kapalı Çarşı esnafını ziyaret ettikten sonra STK ve muhtarlarla bir araya geldi. DHA