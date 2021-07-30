Ahmet Davutoğlu: Çok kötü bir kriz yönetimi sergileniyor

Türkiye’nin birçok noktasında çıkan orman yangınlarına ilişkin iktidarı eleştiren Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, “Çok kötü bir kriz yönetimi sergileniyor. Özellikle Türk Hava Kurumu’nun uçakların sevkinde ve etkin kullanımında ciddi zaaflar söz konusu olduğu aşikar. Sadece 3 uçağın sevk edilmiş olması büyük bir zaaftır. Türkiye bu konularda hem tecrübeye sahiptir hem de kapasiteye sahiptir. Bu kapasitenin tümüyle kullanılması, yetkililerin sorumluluğunda bir husustur” dedi.

SÖZCÜ İSTANBUL

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Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Dışişleri eski Bakanı Turan Güneş'in eşi, önceki dönem CHP Kocaeli Milletvekili Hurşit Güneş'in annesi, Ankara Devlet Konservatuarı'nın ilk öğretmenlerinden Nermin Güneş'in İstanbul Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki cenaze töreninin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Davutoğlu, Türkiye'nin dört bir tarafında meydana gelen orman yangınlarına ilişkin şöyle konuştu:

“ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA ALANA GİTMEYİ PLANLIYORUM”

* Türkiye'nin ciğerini yakan, ülkemizin her bir duyarlı vatandaşını derinden etkileyen yangınlar dolayısıyla vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyorum, ülkemize geçmiş olsun diyorum. Ben de il başkanlarımızla birlikte yangın mahallindeki her yeri takip ediyorum.

* Aslında bugün alana gitmeyi de planlıyordum ama süregiden yangın söndürme çalışmaları, her gelen üst düzey yetkili ile etkilenme ihtimali var diye erteledik. Önümüzdeki hafta içinde uygun bir vakitte gitmeyi planlıyorum.

“CİDDİ ZAAFLAR SÖZ KONUSU”

* Bu bir afet günü olduğu için hepimizin öncelikle acılarımızı sarmamız lazım. Ancak maalesef kriz yönetiminde karşı karşıya kalınan birçok sorun bugün de bu yangın vesilesiyle yine gözleniyor. Çok kötü bir kriz yönetimi sergileniyor.

* Özellikle Türk Hava Kurumu'nun uçakların sevkinde ve etkin kullanımında ciddi zaaflar söz konusu olduğu aşikar. Bu tür durumlarda kurum başkanları herhangi bir başka gündem olmaksızın sadece o konuyla ilgilenir. Sadece 3 uçağın sevk edilmiş olması büyük bir zaaftır.

* Türkiye bu konularda hem tecrübeye sahiptir hem de kapasiteye sahiptir. Bu kapasitenin tümüyle kullanılması, yetkililerin sorumluluğunda bir husustur.

“HERKESİ ETKİN BİR ŞEKİLDE YANGINA MÜDAHALE ETMEYE ÇAĞIRIYORUM”

* Şimdi vakit, yangınları söndürmek için omuz omuza verme vakti. Sonra da yanan her bir fidan için belki 10 fidanı dikme vakti. Biz parti olarak bütün bu illerde (yangın meydana gelen) geniş bir fidan kampanyası başlatacağız bu süreç biter bitmez.

* Hangi makamda olursa olsun herkesin etkin bir şekilde yangına müdahale etme çağrısında bulunuyorum.

“TÜRKİYE'NİN ETKİN BİR STRATEJİ GELİŞTİRMESİ LAZIM”

Davutoğlu, Suriyelilerin ardından Türkiye'ye akın akın giriş yapan Afgan göçmenler konusuna ilişkin de şu ifadeleri kullandı:

* Mülteciler, göçmenler konusunda Türkiye'nin etkin bir strateji geliştirmesi lazım. Tek bir kategori değil mülteciler; Suriyeliler, Afganlar ve Türkiye'de ekonomik gerekçelerle bulunan göçmenler var ve her birinin şartları ayrı.

* Afganistan'dan gelen göçmenlerin, mültecilerin en önemli farkı, arada İran gibi bir ülkeyi geçiyor olmaları. Dolayısıyla Türkiye'nin doğrudan muhatap olduğu bir göçmen akımından daha çok, İran üzerinden gelen bir göçmen akımı.

“İRAN VE ABD İLE DERHAL MÜZAKERELERİN BAŞLAMASI LAZIM”

* Tabi Afganistan'daki Amerika Birleşik Devletleri güçlerinin çekilmeleriyle ilgili de bir özel durum var.

* Dolayısıyla bu çerçevede hükümete de çağrıda bulunuyorum: Afganistan'dan gelen göçler konusunda İran ve Amerika Birleşik Devletleri ile derhal müzakerelerin başlaması lazım.

* İran tarafıyla sınırın kontrolü ve düzensiz şekilde gelen bu göçün durdurulması yönünde İran'la görüşmek lazım. Çünkü bu göçmenlerin ne kadar süre önce İran'a girdikleri, ne kadar İran'da kaldıkları, buraya ne saikle geldikleri ancak İran'la görüşerek çözülebilir.

“TÜRKİYE ÜZERİNDEN YAPILMASI DOĞRU DEĞİL”

* Amerika Birleşik Devletleri'nin ise Afganistan'daki geri çekilmeden sonra orada onlarla işbirliği yapmış unsurların dışarı çıkarılması gibi bir planlamaları var, bunun için bütçe ayrılmış.

* Bunun Türkiye üzerinden yapılması doğru değil eğer böyle bir şey varsa. Bunu da Amerikalılarla görüşüp Afganistan'daki kaosun, Türkiye'ye bir göçmen akını haline dönüşmesine engellemek lazım. Bu ancak etkin bir diplomasiyle olur. Bunu Türkiye sınırına gelmeden çözmek lazım; Afganistan-İran sınırında ya da Türkiye-İran sınırında.

* Yine de gelen unsurlar olursa da etkin bir göç politikasıyla bunların denetim altında ve düzenli bir halde, uluslararası hukuka uygun bir şekilde muameleye tabi tutulması lazım.