Aile Bakanlığı, her biri aylık 25 bin liraya 10 araç kiraladı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, lüks sedan araç kiralamasıyla gündeme geldi. Bakanlık 3 Eylül 2021’de ‘acele’ koduyla ihaleye çıkarak 3 ay 16 gün kullanmak üzere 10 adet sedan araç kiraladı.

Deniz AYHAN

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 30 Haziran 2021'de yayınladığı genelgesine göre kamu kurum ve kuruluşlarındaki tasarruf tedbirleri kapsamında araç kiralamalarında ve alımlarında kısıtlamaya gidileceği açıklandı. Ancak Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, lüks sedan araç kiralamasıyla gündeme geldi. Bakanlık 3 Eylül 2021'de ‘acele' koduyla ihaleye çıkarak 3 ay 16 gün kullanmak üzere 10 adet sedan araç kiraladı. Yakıt hariç olarak kiralanan araçlara 3.5 ay için toplam 872 bin 247 TL ödendi. Şoförlü olarak kiralanan araçların her birinin aylık kirası 24 bin 920 liraya denk geliyor. Elektronik Kamu Alımları Platformu'nda kiralanan araçlara ilişkin detaylı bilgi paylaşılmadı.

İHALEYE TEK FİRMA KATILDI

Kiralama, Kamu İhale Yasası'nın 21/b maddesinde düzenlenen ve doğal afet, deprem, salgın gibi öngörülemeyen durumlarda uygulanması gereken “aciliyet” hükmüne göre yapıldı. İhaleyi, davet edilen tek firma olan Aydoğanlar Motorlu Araçlar Petrol İnşaat firması kazandı. 14 Eylül'de araçlar için sözleşme imzalanırken, otomobiller 15 Eylül itibarıyla bakanlığa teslim edildi. Aile Bakanlığı'nın araçları 31 Aralık 2021'e kadar kullanacağı belirtildi. Mayıs ayında da TBMM, lüks araç kiralamasıyla gündeme gelmişti. Meclis, 69 aracın 32 ay boyunca kullanımı için 35 milyon 507 bin TL ödemişti. Meclis'in kiraladığı araçların her birinin aylık kirası 16 bin TL'ye denk geliyordu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın tek aracının aylık kirası ise 24 bin 920 TL oldu.