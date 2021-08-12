‘AK Parti istifa’ diye bağıran 18 çiftçi gözaltına alındı

Şanlıurfa’da elektrik kesintilerini protesto etmek için traktörle yol kapatan ve 'AKP istifa' sloganı atan 18 çiftçi jandarma tarafından gözaltına alındı. CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, sosyal medya hesabından, “Bu karar hukuki değil, siyasidir” değerlendirmesi yaptı.

AHMET KAYA

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

10 Ağustos’ta Şanlıurfa-Viranşehir Karayolu Çobanderesi Mevkii'nde kesilen elektrikler ve gelen yüksek faturalara karşı Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş.’yi (DEDAŞ) protesto etmek için bir araya gelen yaklaşık 300 çiftçi, traktör ve araçlarıyla yolu kapatmıştı.

Yaşanan protestoda kilometrelerce araç kuyruğu oluşurken, görevlilerin tüm uyarısına rağmen bir grup çiftçi, “AKP istifa” sloganları atıp, AKP Şanlıurfa milletvekillerini sorunlarına duyarsız kalmakla suçladı.

GÖRÜNTÜDEN KİMLİKLERİ BELİRLENDİ

Zaman zaman gergin anların da yaşandığı protesto eylemleri sırasında 2 köylü gözaltına alındı. Görüntülerden kimlikleri belirlenen 18 çiftçi de sabah saatlerinde jandarmaya davet edildi. İfadeleri alınan bu çiftçiler de gözaltına alındı.

“BU KARAR SİYASİDİR”

Gözaltı kararını sosyal medya hesabından duyuran CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, çiftçilerin derhal serbest bırakılmasını isteyerek şu paylaşımı yaptı:

“Önceki gün Şanlıurfa'da elektrik kesintilerini protesto eden ve AK Parti'ye yönelik istifa sloganları atan çiftçilerden 18'i gözaltına alındı. Bu karar hukuki değil, siyasidir. Çiftçilerin demokratik protesto, korkutmak, sindirmek amacıyla verilen keyfi bir kararla karşı karşıyayız. Demokratik haklarını kullanan mağdur çiftçilerin derhal serbest gereğidir. Elektrik kesintileri nedeniyle tarladaki ürünleri kuruyan çiftçiler, mağduriyetlerini duyurmak amacıyla demokratik protesto haklarını kullanarak yolu kapatmışlardır. Burada suç kastı yoktur. Yapılan eylem bir anayasal haktır.”

Gözaltılara sert tepki gösteren CHP Şanlıurfa Milletvekili Aziz Aydınlık ise sosyal medya hesabından, “Geçtiğimiz günlerde elektrik kesintilerine tepki göstermek maksadıyla Şanlıurfa-Madrin Karayolu'nu trafiğe kapatan çiftçilerimizin bir kısmı gözaltına alınmış. 10 bin dolar rüşvet alındığı, kokain kaçakçılığı iddialarıyla ilgili harekete geç(e)meyen kolluk kuvvetleri ve yargı, demokratik hakkını kullanan ve ‘AK Parti istifa' sloganı atan çitçilerimiz için jet hızıyla harekete geçmiş. Eserinle gurur duy Ak Parti. Yaparsa Ak Parti yapar. Yazıklar olsun hepinize” paylaşımı yaptı.

İlginizi Çekebilir AKP'li başkan valiyi yalanladı: Açıklaması akıl dışıdır!