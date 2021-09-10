Akademisyene saldırı davasında tahliye kararı

İstanbul Nişantaşı'nda akademisyen Neşe Nur Akkaya ile arkadaşı Yasemin Farhat’ı darp ettiği iddia edilen ve 90 gündür tutuklu olan Eray Çakın’ın tahliyesine karar verildi. Davaya, Gaziosmanpaşa Belediyesi'nin de katılma talebinde bulunması dikkat çekti. Mahkeme, belediyenin katılma talebini reddetti.

Fahrettin ÖZTÜRK

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İstanbul Nişantaşı'ndaki Mıstık Parkı'nda 6 Haziran 2021 tarihinde meydana gelen olayda, arkadaşlarıyla parkta oturan Eray Çakın’ın, yan taraflarında oturan İstanbul Teknik Üniversitesi'nde Araştırma Görevlisi olan Neşe Nur Akkaya ile arkadaşı Yasemin Farhat'ı darp ettiği iddia edilmiş, Çakın 10 Haziran tarihinde tutuklanmıştı.

Akademisyen Neşe Nur Akkaya ile arkadaşı Yasemin Farhat, başörtülü oldukları için saldırıya uğradıklarını iddia etmiş, Çakın ise kadınların parktaki yavru kediyi ittirdiklerini, daha sonra ise tekmelediklerini görmesi üzerine uyarmak için yanlarına gittiğinde kendisine hakaret ettikleri için elindeki pet şişe ile Akkaya’nın başına vurduğunu savunmuştu.

Olaydan 4 gün sonra Çakın, gözaltına alınarak tutuklanmış ve hakkında, ‘halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' ve ‘silahla kasten yaralama' suçlamalarıyla 2 yıldan 6 yıl 9 aya kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ DE KATILMAK İSTEDİ

İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Eray Çakın, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Müşteki Neşe Nur Akkaya ile Yasemin Farhat’ın katılmadığı duruşmada, tarafların avukatları ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vekili hazır bulundu. Duruşmada, davaya katılma talebinde bulunan Gaziosmanpaşa Belediyesi vekili de hazır bulundu.

SAVCI, ÇAKIN’IN TAHLİYESİNİ İSTEDİ

Görüşünü açıklayan Cumhuriyet savcısı, mahkemeye gelmeyen tanık polis memuru O. E. K. hakkında tekrardan zorla getirme kararı verilmesini talep etti. Savcı, dosya kapsamında delillerin büyük ölçüde toplandığını ve Çakın'ın delil karartma durumunun bulunmadığını belirterek tahliyesine karar verilmesini istedi.

“MÜVEKKİL 90 GÜNDÜR TUTUKLUDUR”

Eray Çakın'ın avukatı da, “Müvekkil bugün itibarıyla 90 gündür tutukludur. 10 haziranda tutuklanmıştı. İsnat edilen eylemlerin alt ve üst sınırı değerlendirildiğinde tutuksuz yargılanmasını talep ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“ÇELİŞKİLİ İFADE VERDİ”

Duruşmada söz alan Çakın, “Neşe Nur Akkaya, olay gününden 3 gün sonra gidip darp raporu almıştır. İlk verdiği ifadelerde ayakta olduğunu ve benim yere düşürdüğümü söyleyerek darp raporu almıştır. Kendisi öneki celse çelişkili ifade vermiştir. Yerde oturduğunu ve hiç kalkmadığını söylemiştir. Suçlamaları kabul etmiyorum” dedi.

ATK RAPORLARINDAKİ ÇELİŞKİNİN GİDERİLMESİNE KARAR VERİLDİ

Mahkeme, İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Kurumunun hazırladığı rapor ile İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Kurumu Anabilim Dalı'nın hazırladığı raporlar arasında çelişki bulunması nedeniyle, çelişkinin giderilmesi adına dosyanın İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderilmesine karar verdi.

ÇAKIN’IN TAHLİYESİNE KARAR VERİLDİ

Gaziosmanpaşa Belediyesi’nin katılma talebini reddeden mahkeme, Çakın’ın üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti ile Çakın’ın tutuklulukta geçirdiği süreyi göz önünde bulundurarak, tahliyesine hükmetti.

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