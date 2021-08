Akbelen için mahkeme kararını verdi

Muğla’nın Milas ilçesine bağlı İkizköy’de yaklaşık bir.buçuk aydır Akbelen ormanlarında nöbet tutan köylü ve çevrecilere müjdeli haber bu sabah geldi. Muğla 1. ve 3. İdare Mahkemeleri, açılan iki davada da yürütmeyi durdurma kararı verdi.

YAŞAR ANTER

Muğla'nın Milas ilçesine bağlı İkizköy'de yaklaşık bir buçuk aydır 700 hektarlık Akbelen ormanlarının kesimini engelleyen ve önceki gece yarısı jandarmanın müdahalesi ile nöbet alanından uzaklaştırılan köylüler ve çevreciler bölgedeki bekleyişlerini sürdürürken açılan iki davada müjdeli haber geldi.

AĞAÇLARIN KESİMİ DURDURULDU

İkizköylülerin ve çevrecilerin avukatı İsmail Hakkı Tanal Sözcü'ye yaptığı açıklamada “Biz Muğla Valiliği'nin aldığı sakamla kararının sonrasında ve öncesinde iki ayrı dava açmıştık. Muğla 1. İdare Mahkemesi'nde orman kesiminin durdurulması ile ilgili olarak. Çünkü Limak şirketi orman yangınlarına getirdiği işçileri kandırarak yangın buraya gelecek bu nedenle ağaçları kesin talimatı üzerine yüzün üzerinde çam ağacı kesilmiş ve köylülerin müdahalesi ile durdurulmuştu. Mahkeme burada ağaçların kesimini ve açık maden işletme izni ile ilgili yürütmeyi durdurma kararı verdi” diye konuştu

ÇED GEREKLİ DEĞİLDİR KARARIDA İPTAL EDİLDİ

Şirketin maden alanında kömür alanının genişletilmesini sağlamak için gerekli ruhsatın verilmesi ile ilgili Muğla Valiliği’nin verdiği “ÇED Gerekli Değildir” kararının 3. İdare Mahkemesi tarafından iptal edildiğini belirten avukat İsmail Hakkı Tanal “Burada da yürütmeyi durdurma kararı verildi. Her iki yürütmeyi durdurma kararının verilmesinden sonra bilirkişiler bölgede gerekli incelemeleri yapacak, raporlar hazırlanacak ve ilgili mahkemelere sunulacak.

Limak'ın kaçak yaptığı işler ortaya çıktı. Bu nedenle bu süreçte en az 6-8 ay süreceği için bir kesim işlemi yapılmayacak. Ancak şirketin verilen bu iki yürütmeyi durdurma kararına bir hafta içerisinde itiraz etme hakkı var, bizim de yine buna itiraz hakkımız var. Bu nedenle Akbelen'deki nöbete devam edeceğiz ve her an her şey olabilir nedeniyle tetikte olacağız” dedi.

İkizköy Çevre Komitesi bugün saat 13.00'de düzenleyeceği basın toplantısı ile verilen iki yürütmeyi durdurma kararının ardından izlenecek yol ile ilgili bilgi verecek.

