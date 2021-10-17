Akdeniz Üniversitesi 35 öğretim üyesi alacak

Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayınlanan ilana göre üniversite bünyesine 35 öğretim üyesi alınacak.

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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Akdeniz Üniversitesi’nin akademik birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, Akdeniz Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Kriterlerinin ilgili maddeleri ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlayanlardan öğretim üyesi alınacaktır. Başvurular Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen yapılacaktır. Başvuru süresi 01.11.2021 tarihi mesai bitiminde sona erecektir.

Doktor öğretim üyesi kadrolarına başvurularda 2547 sayılı Kanun'un Ek 38. maddesine göre uygunluğu değerlendirilecektir.

Doçent kadrosuna Profesörler, Doktor Öğretim Üyesi Kadrolarına Profesör ve kadro unvanı Doçent olanlar müracaat edemez.

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