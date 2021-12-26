Akdeniz’de 4.9 büyüklüğünde deprem! Son depremler…

AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre Akdeniz'de 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı’ndan alınan bilgiye göre, saat 18.15’te Akdeniz’de deprem meydana geldi. 4.9 büyüklüğündeki depremin derinliğinin 21.60 km olduğu belirtildi.

SON DEPREMLER LİSTESİ

Yaşanan depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

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