Yeni çevre kirliliği yönetmeliği çıktı: Akkuyu muaf!

Çevre Bakanlığı, son olarak müsilaj tehdidiyle Türkiye gündemine gelen kirli atıklarla ilgili yeni bir yönetmelik yayımladı. Ancak askeri tesisler, ar-ge testi yapan işletmeler ve Akkuyu Nükleer Santrali yönetmelikten muaf tutuldu.

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Son dönemde tüm denizleri tehdit eden müsilaj , termik santrallerin havaya saçtıkları zehir gibi Türkiye gündemini uzun süre meşgul eden felaketler üzerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, yeni bir yönetmelik yayımladı.

“Kirletici Salım ve Taşıma Kaydı Yönetmeliği” başlıklı yeni düzenlemenin birinci maddesinde amacı şöyle açıklandı:

“Bu Yönetmeliğin amacı, çevrenin korunması ile yayılı kaynaklar ve sanayi kaynaklı çevre kirliliğinin azaltılması için kirleticilerin salım ve taşıma kaydının oluşturulmasına yönelik usul ve esasları düzenlemektir.”

Enerji sektörü, metal üretimi ve işlenmesi, mineral/maden sanayisi, kimya sanayisi, kağıt ve ahşam üretimi, yoğun hayvancılık ve süt ürünleri yetiştiriciliği, gıda sektörü, tekstil sektörü, tabakhaneler, mezbahaların tamamı kapsam içine alındı.

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Ancak yönetmeliğin ikinci maddesinde bazı tesislerin kapsam dışında tutulduğu görüldü. Askeri tesisler, araştırma ve geliştirme faaliyetleri ile yeni ürün ve süreçlerin test edilmesi için kullanılan işletmeler ile nükleer tesisler bu yönetmeliğin kapsamı dışında tutuldu.

Yani bu tesisler ilk maddede vurgulanan, çevrenin korunması, çevre kirliliğinin azaltılması için kirleticilerin salım ve taşıma kaydının oluşturulmasından muaf bırakıldı.

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