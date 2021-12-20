AKOM İstanbul’da kar yağışı için saat verdi

İBB Sözcüsü Murat Ongun, İstanbul'da bu gece 22.00'dan itibaren karla karışık yağışlı havanın etkisini göstereceğini duyurdu.

Sozcu.com.tr

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun’un sosyal medyadan yaptığı açıklama şöyle;

“AKOM’a göre karla karışık yağışlı hava bu gece 22.00’den itibaren İstanbul’da etkisini gösterecek ve soğuk hava cuma gününe kadar devam edecek. Olumsuz durumlar için tüm ekiplerimiz teyakkuzda olacak. Vatandaşlarımızı da tedbirli olmaları için uyarırız.”

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