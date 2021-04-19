AKP, bin 203 kişiye iş bulan CHP’li belediyeyi kanuna aykırı iş yapmakla suçladı!

Bolu Belediye Başkanı CHP’li Tanju Özcan, geçtiğimiz günlerde bir açıklama yaparak 2 yılda belediye 3 bin 600’ü üniversite mezunu olan yaklaşık 18 bin kişinin iş için başvuru yaptığını açıkladı. Özcan, İnsan Kaynaklarından sorumlu Belediye Başkan Yardımcısı Rasim Özdemir’in yoğun bir şekilde çalışarak iş veren ve iş arayan kişileri bir araya getirerek bin 203 kişi iş sahibi yaptığını belirtti. Ancak AKP Bolu İl Başkanı Suat Güner bir açıklama yaparak, Bolu Belediyesini kanuna aykırı iş yaparak vatandaşa iş bulduğu için suçladı.

KANUNA VE YÖNETMELİĞE AYKIRI

AKP’li Suat Güner, evine ekmek götürmek için çalışacak yer arayan vatandaşlara İŞ-KUR dışında başka bir kurumun ya da kişilerin iş bulmasını ya da aracılık etmesinin kanuna ve yönetmeliğe aykırı olduğunu ileri sürdü. AKP’li Güner, Bolu Belediyesini kastederek, “Bolu’da bazı kişi veya kurumların kanun ve yönetmeliklere aykırı şekilde izinsiz olarak iş ve işçi bulmaya yönelik çalışmalar yürüttüğü belirlenmiştir.

Türkiye’de iş ve işçi bulmaya aracılık etmeye, kanun ve yönetmeliklerle yetki verilen kurum Türkiye İş Kurumu’dur. İŞ-KUR’dan resmi izin alarak özel istihdam bürosu açılması halinde yönetmeliklerle belirlenen faaliyetler gerçekleşebilir. Bolu ilimizde yetkili mercilerden izin alarak faaliyet gösteren herhangi bir kişi ya da kuruluş bulunmamaktadır” ifadelerini kullandı.

“İŞ BULMAK SUÇ İSE…”

Özcan, yaptıkları çalışmanın AKP Bolu İl Başkanı Suat Güner'i rahatsız ettiğini söyleyerek, “Bazı kurumlar diyerek bizi hedef alıyor. Kurum deyince hangi kurum akla gelir? Kastettiği biziz. Ak Parti'nin çiçeği burnunda İl Başkanı iş bulması veya aracılık etmesi kanuna aykırı diyor. Altını çizerek söylüyorum yeni bir suç tipi ortaya çıktı arkadaşlar. Belediyenin insanlara iş bulması veya aracılık etmesi kanunsuz bir işlemmiş! Kanunsuz işlem demek suç demek. Ben bu suçu işlediğimizi kabul ediyorum. Hatta bu suç organize bir şekilde işleniyor. Arkadaşlar, işi organize ediyorlar, işverene, işçiye gidiyorlar. Aranan kriterlere göre adam buluyorlar. Yani organize bir şekilde bu suç işleniyor tarafımızdan. Bu organize suç şebekesinin başında da bizim Başkan Yardımcısı Rasim Özdemir var. İnsan Kaynakları Müdürümüz Songül Hanım var. Suçları büyük, 1203 kişiye iş buldular. Ben de bu suça iştirak ettim. Buradan Cumhuriyet Savcılarına çağrıda bulunuyorum. Rasim Özdemir'i bin 203 kişiyi işe aldırmışsın deyip almalılar. Bana da kayyum atasınlar, bitsin, gitsin” diye konuştu.

“İŞSİZLİĞİN SEBEBİ AKP HÜKÜMETİDİR”

İş başvurusu yapanların CV'lerinin olduğu klasörleri masasının üstüne dizerek gösteren Başkan Özcan, “Bu işsizliğin sebebi herhalde yerel belediyeler değil. Bu işsizliğin sebebi hükümetin uyguladığı ekonomik politikalar. Türkiye'yi 20 yıldır yöneten Ak Parti hükümeti maalesef bunu söylemek zorundayım, dibe vurdu bu anlamda. İşsizlik hiç olmadığı kadar yüksek noktalara geldi. Kanuna göre iş bulma gibi bir sorumluluğumuz yok. Ama biz halkın derdiyle dertlenmeye çalıştığımız için bunu kendimize bir görev kabul ettik. Bakın bu 18 bin başvuru var burada. Yaklaşık 3 bin 600'ü üniversite mezunu. Bizim bu arkadaşlarımızın maalesef 10'da 1'ini bile belediyeye alma şansımız yok. Çünkü personel giderimiz, kanuna göre belediyenin gerçekleşen gelirinin yüzde 30'unu geçemez. Biz de iş arayan kişilerle iş verenleri buluşturduk. İş-Kur bu konuda yetersiz. Hükümetin görevini üstlendik aslında. Sanırım, insanlara iş bulduk diye suçlanan bir tek yönetim biziz. İş bulmaya aracılık etmek suçsa, biz bu suçu işlemeye devam edeceğiz” dedi.