AKP döneminde satılan tesisler açıklandı, AKP’liler salonu terk etti

Eskişehir Odunpazarı Belediye Meclisi Kasım ayı ilk oturumu CHP'li Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt başkanlığında yapıldı. Toplantıda konuşan CHP Meclis Üyesi Kadir Kodak, AKP iktidarı döneminde satılan tesislerin 17 sayfa, 229 satırlık listesini açtı. Bunun üzerine AKP meclis üyeleri tepki göstererek salonu terk etti.

Kemal ATLAN

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Odunpazarı Belediye Meclisi’nde, CHP’li meclis üyesinin 19 yıllık AKP iktidarı döneminde satılan vatan topraklarını açıklamasına AKP’li meclis üyeleri tepki göstererek salonu terk etti.

17 SAYFA 229 SATIRLIK LİSTE AKP’LİLERİ KIZDIRDI

Eskişehir Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt başkanlığında belediyenin Kasım ayı meclis toplantısı yapıldı. Toplantıya CHP'li ve AKP’li meclis üyeleri, LÖSEV’e destek ve lösemi farkındalığı için turuncu maske ve kurdelelerle toplantıya katıldı. Sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde gerçekleşen meclis oturumunda 3 konu gündeme geldi. Türkiye'de eğitim alanında yaşanan sıkıntılar hakkında konuşma yapan CHP’li meclis üyesi Kadir Kodak daha sonra 19 yıllık AKP iktidarında satılan vatan topraklarını belirten 17 sayfa ve 229 satırdan oluşan bir liste açtı.

Açılan listeye tepki gösteren AKP’li meclis üyeleri toplantı salonunu terk etti. CHP’li meclis üyesi Kadir Kodak ise konuşmasına devam ederek, “Bu liste 2002 yılından bu yana satılan şeker fabrikalarının, limanların, elektrik santrallerinin, maden sahalarının, tesislerin, taşınmazların, kısaca satılan 300 metrekare vatan toprağının listesidir” dedi. CHP'li Meclis Üyesi Serdar Aksoy ve Sibel Yeşildal da CHP döneminde kurulan fabrikaların, demiryollarının, bankaların, limanların isimlerinin olduğu 12 sayfalık ve 208 satırlık liste açtı.

AKP’LİLER OLSA DA OLMASA DA BİZ SORUNLARI DİLE GETİRECEĞİZ

AKP’li meclis üyelerinin toplantıyı terk etmesinin demokrasiye aykırı olduğunu ifade eden Başkan Kurt, “İddiada bulunacaksınız. Karşısında da savunma yapılacak. Bunu da dinleyeceksiniz. Dinlemek işin nezaketidir, demokrasinin temelidir. Maalesef arkadaşlarımızın bu konudaki tavrının doğru olmadığını düşünüyorum. Bizim sadece AK Parti meclis üyeleriyle muhatap olmamız söz konusu değil. Burası belediye meclisi toplantısıdır. Belediye meclisinde konuşulan kentin tamamını ilgilendirir. Biz de kente konuşuyoruz zaten. AK Partili arkadaşlar gelse de gelmese de biz bu sorunları dile getirmek zorundayız” dedi.

AKP’lilerin salonu terk etmesinin ardından AKP Grup Başkanvekili Murat Özcan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla mecliste liste şovu yaptıklarını belirtti. Özcan, “Bugün Odunpazarı Meclisinde CHP grubu AK Parti hükümetlerinin sattığı 300 bin metrekare vatan toprağı diye bir liste şovu yapmaya kalkınca, oturumu terk etmek zorunda kaldık. Bugün mecliste 150 dönüm vatan toprağını satmak için yetki aldı!!!! Üsluba bakar mısınız? Yazıklar olsun” paylaşımında bulundu.

BEĞENMEYİP ÇEKİP GİTMİŞLERDİ

Geçen Şubat ayında, yine Eskişehir Odunpazarı Belediyesi meclis toplantısında, gündem dışı söz alan CHP Meclis Üyesi Emre Genç, Boğaziçi Üniversitesi'nde yaşananlarla ilgili konuşmuştu. Belediyenin sorunları yerine siyaset konuşulduğunu belirten AKP’li Meclis üyeleri ise duruma tepki göstermesi üzerine CHP’li Belediye Başkanı Kazım Kurt da, “Beğenmiyorsan çeker gidersin kardeşim” demesi üzerine AKP’li meclis üyeleri, toplantı salonunu terk etmişti.

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