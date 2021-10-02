AKP döneminin borçları nedeniyle ‘susuzluk’ endişesi

Giresun'un Tirebolu ilçe belediyesi AKP döneminden kalan borçlar nedeniyle zor durumda kaldı. İller Bankası'ndan gelen paranın borçlara kesilmesi nedeniyle belediye ilçeye su pompalayan motorların elektrik borçlarını ödeyemedi...

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Yaklaşık 32 bin nüfuslu Tirebolu susuzluk tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.

31 Mart seçimlerinden sonra CHP’ye geçen belediye, AKP döneminden kalan 44 milyon liralık borcu ödemekte güçlük çekmeye başladı.

Gelirlerinin yüzde 40’ına İller Bankası geri kalan kısmına da Halk Bankası el koydu.

5 ay memur ve işçilerin maaşını ödeyemeyen Başkan Burhan Takır, belediyenin tabelası ve 4 duvardan ibaret olduğunu söyleyerek yardım istedi.

Bankalarla yapılan görüşmeler sonucunda eski borçlar yeniden taksitlendirilip personel maaşları ödenmeye başlanırken, bu kez belediyenin karşısına elektrik borçları çıktı.

BORÇLANMA TEKLİFİNİ CUMHUR İTTİKAI KABUL ETMEDİ

Kente su pompalayan motorların yaklaşık 250 bin lira olan elektrik borcunu ödeyemeyen Belediye Başkanı Takır, İller Bankasından kredi almak için belediye meclisini olağanüstü toplantıya çağırdı.



Toplantıda Başkanın teklifi, AKP ve MHP’li meclis üyelerinin ret oylarıyla kredi talebi kabul edilmedi.

Başkan Takır, su hizmeti sağlayan pompaların elektrik borcu yüzünden çalışmaz duruma gelebileceğini ve kentin susuz kalacağını belirterek ret oyu veren meclis üyelerine tepki gösterdi.

BAŞKAN TAKIR, “İLÇE SUSUZ KALABİLİR”

Göreve geldiği günden itibaren borçlarla mücadele ettiğini dile getiren Başkan Takır, “İlçemizde ekonomik ömrünü tamamlamış, zamanla tahribata uğramış ve zaman zaman kesintilere de sebebiyet veren su hizmetini sağlayan pompalarımız elektrik ile çalışıyor. Yaz sezonun olmasıyla birlikte dışarıdan gelenlerin artması, eğitim ve öğretimin başlamasıyla nüfus biraz daha arttı. Bu durum belediyemize ekstra bir hizmet sorumluluğu yükledi. Biz sorumluluktan kaçıp şikayet etmek yerine makul çözümler üreterek bu sorunun üstesinden gelmeyi amaçladık. Ancak, 2014-2019 geçmiş yönetiminden kalan ağır borç yüküne ilave olarak ve görevde olduğumuz sürede bir kısmını mevcut imkânlar dahilinde ödediğimiz elektrik borçları artık başa çıkılamaz pozisyona gelmiştir. Bu ayki faturayı ödeyemedik. İlçemiz susuz kalma tehlikesi içindedir diye konuştu.

Diğer taraftan, Tirebolu'da yaşanan bu olay üzerine AKP İl Başkanı Kenan Tatlı’nın devreye girdiği ve mecliste kabul edilmeyen maddenin yeniden gündeme alınarak kabul edileceği öğrenildi.