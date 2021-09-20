AKP iktidarında bursların alım gücü eridi

Fahiş fiyat artışları ve kiraların artmasıyla öğrencilerin ev bulmakta zorlanmasına dair nasıl bir adım atacakları sorusuna Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın güllük gülistanlık bir ekonomi tablosu çizdiğini belirten Eğitim İş Bursa Şubesi Başkanı Yeliz Toy, AKP iktidara geldiğinde bir üniversiteli aldığı bursla 967 yumurta alabiliyorken, şimdi 433 yumurtayla yetinmek durumundadır" dedi.

Halil ATAŞ

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Eğitim İş Bursa Şubesi Başkanı Yeliz Toy, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın güllük gülistanlık bir ekonomi tablosu çizmesini eleştirdi.

“SÖZLERİNİ DÜZELTMEK YİNE BİZE DÜŞTÜ”

Toy, “Erdoğan’ın ‘Biz göreve geldiğimizde üniversite öğrencilerinin aldığı burs 45 liracıktı. Elinize, dilinize dursun. Şu anda bunlar 650 liraya çıktı. Nereden, nereye geldik…’ ifadesini düzeltmek, yine bize düşmüştür” dedi.

“TABLO UTANÇ VERİCİ”

“‘Göreve geldiğimizde’ denilerek akıllıca bir tarih seçilmiş, 2000 krizi diye bilinen ve özellikle gıda fiyatlarındaki artışı 2002’de gösteren sancılı süreç işaret edilmiştir” diyen Toy, “Üniversiteli gençlerimizin durumuna sadece temel gıda maddeleri üzerinden bakacak olursak, karşımıza çıkan tablo utanç vericidir” ifadelerini kullandı.

“14 KİLO PEYNİR ALIRKEN BUGÜN 10.5 KİLO ALABİLİYOR”

Eğitim İş Şube Başkanı Yeliz Toy şöyle konuştu;

“O tarihte bir öğrenci aldığı 45.000.000’lik (eski parayla) bursla 14 kilo peynir alabiliyorken şimdi 10,5 kiloyu ancak alabilmektedir.

Bir havuz medya yazarı, ‘Herkes peynir yiyecek değil ya’ diye yazmadan önce, temel ve en ucuz protein kaynağı olan, öğrenci evlerinin vazgeçilmezi olan yumurtaya bakılabilir.

AKP iktidara geldiğinde bir üniversiteli aldığı bursla 967 yumurta alabiliyorken, şimdi 433 yumurtayla yetinmek durumundadır. Kendi çocuklarına galeri dolusu arabalar alanlar, halkın evlatlarına bir menemeni çok görmüş haldedir.

Kırmızı et, artık ülkenin büyük kesimi için lüks olduğuna göre, daha basit bir diğer temel gıda maddesi olan pirince bakılabilir.

Erdoğan göreve geldiğinde bir üniversiteli aldığı bursla 22,5 kilo pirinç alabiliyorken, şimdi aynı markadan sadece 11 kilo alabilecektir. Yani eğer bu bir obeziteyle savaşma taktiği değilse, bu yüzde 50’lik düşüş açıklanamaz bir rezalettir.”

“29 LİTRE ALABİLİYORKEN ŞİMDİ 23 LİTRE ALABİLİYOR”

Toy, “Halkın çocuklarına tereyağı ve zeytinyağını çok görecekleri için ayçiçek yağına bakmayı uygun buluyoruz: 2002 yılında bir üniversiteli bursuyla 29 litre ayçiçek yağı alabiliyorken, şimdi sadece 23 litre alabilmektedir” şeklinde konuştu.

“EŞ, DOSTUN BAŞINDA OLDUĞU KURUMLAR ARTIK GİZLEYEMİYOR”

Gerçekleri artık eş dostun başına getirildiği resmi kurumların rakamları bile gizleyemediğini dile getiren Toy, sözlerini şöyle tamamladı;

“Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ise Aralık 2002 Aralık ayından Kasım 2020’e kadar yüzde 409 artmıştır.

Bu veri; Aralık 2002'de 100 liraya alınan bir mal sepetinin Kasım 2020’de ancak 509 TL’ye alınabildiğini ispat etmektedir.

O dönemki bursla cep telefonu alınabiliyorken, şimdiki burs miktarıyla temel gıda maddelerini içeren bir alışveriş yapıldığında en fazla 10 günlük ev ihtiyacı karşılanabilmektedir.

Tek başına bu rakamlar bile gerçek bir kıyas yapmak için yetersizdir. O dönemki yurt fiyatlarına, benzer semtlerdeki evlerin kira ücretlerine, faturalardaki fahiş artışa bakıldığında gençler için durumun 2000 krizinden bile beter olduğu görülecektir.”