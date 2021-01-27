AKP İl Başkanı: Cumhurbaşkanı ve genel başkanımız aynı kişi olunca…

AKP Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu ve MHP Kayseri İl Başkanı Serkan Tok Kayseri'nin yerel televizyon kanalı Kent Türk Tv’de katıldıkları programda gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin AKP İl Şaban Çopuroğlu'nun geçtiğimiz günlerde kentte görevli müdürleri parti binasında ağırlaması ve ilçe milli eğitim müdürlerinin atamasını sosyal medya hesabından duyurmasını hatırlatması üzerine, Çopuroğlu şunları söyledi:

“Herkes haddini bilecek. Memleketin valisi var. Vali bey bu şehirde cumhurbaşkanının temsilcisi. Biz siyasi iradeyiz. Vatandaşlarımız il müdürlükleri yönünde bir sıkıntı yaşarlarsa biz iktidarda olduğumuz için bize de kızmış oluyor. İl müdürlerini atamak bizim haddimize değil ama bizim ellerimizde armut toplamıyor.

O müdürlerle çekilen fotoğrafları da biz paylaştık. İl müdürlerini atamak bizim haddimiz değil, ama elimiz de armut toplamıyor. O bahsedilen il müdürlerini sosyal medya hesaplarından paylaştık ve paylaşırken kendilerine de sorduk. Çünkü fotoğraf paylaşılacak, müsaade almadan paylaşırsak kanuna aykırı. O il müdürleri arasında randevu alıp gelen de var. Eğer bir il müdürü hakkında vatandaşların birden fazla şikayeti varsa uygun üslupla genel merkezimize bildiriyoruz.”

“İKİMİZDE TEMSİLCİYİZ”

Sosyal medya hesabından ilçe milli eğitim müdürlüklerine ataması yapılan isimleri duyurmasının ardından ‘AKP İl Başkanı Validen üstün mü?’ tartışmalarına da değinen Çopuroğlu şöyle konuştu: “Valilik konumu farklı bizim konumumuz farklı. Vali Cumhurbaşkanımızın Kayseri'deki temsilcisi. Biz de Genel Başkanımızın Kayseri'deki temsilcisiyiz. Elhamdülillah hem Cumhurbaşkanımız hem Genel Başkanımız aynı kişi olunca ikimizde temsilciyiz. Başkanlık sistemi gelmeden önce bu çok karışık bir durumdu. Şimdi çok karılık bir durum değil. Türkiye şu an da Cumhurbaşkanımızın ve genel başkanımızın aynı olduğu bir ülkede yönetiliyor. Şimdi bir birlik var. Ben şu topa girmem. Yok, eğer vatandaşın gönlünde yer almıyorsanız, değil il başkanı ilçe başkanı da olsanız hiçbir anlamı yok.”

NE OLMUŞTU?

AKP Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu Geçtiğimiz Temmuz ayında Kocasinan, Talas, Bünyan, Felahiye ve Yeşilhisar İlçe Milli Eğitim müdürlerinin görevlerinden alınarak, yerlerine yeni isimlerin atandığını sosyal medya hesabından duyurmuştu. Atanan yeni isimlerin AKP İl Başkanı Çopuroğlu tarafından duyurulmasına tepki gösteren CHP Kayseri İl Başkanı Ümit Özer, “Yeni atanın kişiler AKP'ye yakın isimler. Bunun yanında Valilik tarafından açıklanması gereken atamaların AKP İl Başkanı tarafından açıklanıyor olması geldiğimiz noktayı gösteriyor” ifadelerini kullanmıştı.