AKP ilçe başkanı bulabilmek için sosyal medyadan ilan verdi

AKP Şanlıurfa İl Başkanlığı’nın sosyal medya hesabı Twitter'da duyuru başlığıyla yayınlanan ilanda, “Ceylanpınar İlçe Başkanı olmak isteyen vatandaşlarımız 03.07.2021 (Cumartesi) günü saat 12.00'a kadar özgeçmiş bilgilerini; sanliurfa@akparti.org.tr adresine yollayarak, 0414 2168403 numarasını arayarak veya İl Başkanlığımıza gelerek şahsen başvuruda bulunabilirler” denildi.

BABACAN İŞARET ETMİŞTİ

Bu ilan 27 Mayıs'ta partisinin İzmir İl Başkanlığı binasının hizmete açılışı sırasında ‘Yolsuzluklar' üzerinden eleştiriler sunan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın, Erdoğan'ın yolsuzlukların üzerini kapattığını ima ettiği konuşmasını çağrıştırdı.

Babacan söz konusu konuşmasında, “Biz yolsuzlukla mücadele, şeffaflık, imar rantları konusunu çalışıp sunduğumuzda bize ne diyordu? ‘Bunları yaparsak il başkanı, ilçe başkanı bulamayız' diyordu. Bizim şu anda 81 il başkanımız görevinin başında. 973 ilçenin 600'ünde ilçe başkanımız görevinin başında. Bütün il ve ilçe başkanlarımız bu ülke için çalışıyor. Sayın Erdoğan'a soruyorum, biz nasıl bulduk? Dürüst ve işin ehli insanlarla çalışırsanız kadronuzu rahat kurarsınız” demişti.

ESKİDEN PARALAR UÇUŞURDU

AKP'nin ilan ile ilçe başkanı aramasıyla ilgili SÖZCÜ'nün sorularını yanıtlayan DEVA Partisi Şanlıurfa İl Başkanı Avukat Ahmet Tüysüz, duyurudaki, “İlçe başkanı olmak isteyen vatandaşlarımız” cümlesinin AKP'nin düştüğü pozisyonu gösterdiğini belirterek şunları söyledi:

* Bu durum, daha önceki dönemlerle kıyaslandığında vatandaşın aday adayı olabilmek için uçuk paralar bağışlayıp, kuyruğa girdiği bir dönemden şuan geldiği noktayı göstermesi bakımından anlamlıdır.

Ceylanpınar'ın yüz bine yakın nüfuslu, sınır ticaretinin yapıldığı bir ilçe. Maalesef, Ceylanpınar sorunların had safhada olduğu, iyi yönetilemeyen, insanların çok kutuplaştırıldığı, ‘Ya bizdensin, ya onlardan' diyerek 2 siyasi düşünce arasında tercihe zorlandığı bunun da özellikle yapıldığı bir ilçe.

* Yerel seçimlerde iki parti dışında (AKP ve HDP) kimsenin seçilme şansının olmadığı çok az bir oy farkıyla belediye başkanlığının el değişmesi de aslında bu kutuplaştırıcı siyasetin sonucu. Oysa ilçemiz her ilden insanların geldiği dışarıdan göç alan ve aslında bir arada yaşama kültürünün üst düzeyde olması gereken ancak bu kutuplaştırıcı, ötekileştirici siyaset tarzı sonucu maalesef bunu pek göremediğimiz bir halde.

* Kendi partimiz açısından bu ilçede 30'un üstünde ilçe başkanı olmak isteyen başvuru olmuştu hepsi de bu işi yapabilecek nitelikte arkadaşlarımızdı. Burada da muhtemelen yine başvurular olmuştur olacaktır da ancak bu duyuru metni ve cümleler bu iktidarın içine düştüğü pozisyonun çok net bir resmidir aslında.

*Yıllar önce Sayın Genel Başkanımızın Siyasi Etik Yasasındaki ısrarına karşılık “Bu yasayı kabul edersek hiç bir ilçeye başkan bile bulamayız” noktasına evrilmiş hali. Ancak şu farkla Etik Yasası olduğundan değil, olmadığından iflas noktasına gelinmiş.

